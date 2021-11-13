Memleket Partili İnce: Savcılar beni değil, Erdoğan’ı sorgulamalı

Dolar kurundaki artış üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Dolar 10 lira olacak dediğimde bazı gazeteler manşet attı; ‘Muharrem İnce’yi savcılar sorgulasın’ diye. Bence savcılar beni değil, Erdoğan’ı sorgulamalı, doları 10 liraya neden çıkardı diye!” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Aliağa ve Menemen ilçe başkanlık binalarının açılışını yapmak için İzmir’e geldi. Aliağa’da ilçe başkanlığı binasını açan İnce, burada vatandaşlara seslendi. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda iktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, “Memleketin her tarafını karış karış geziyoruz. Memleketin her köşesinde il ve ilçe binalarımızı açıyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılsın demiştim. Teşekkür ederiz. Aklın yolu bir. TRT tek kanal iken kamu yayıncılığı yapıyordu, şu anda TRT’yi izleyen yok ki. Elektrik faturalarında TRT payına zaten gerek yok. Üç sene önce meydanlarda, Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur demiştim. Bana gülüyorlardı. Oldu mu? Oldu. Keşke yanılmış olsaydım. Bu kafa ile giderse dolar 15 lira olur. Bu kafa doğru kafa değil. Dolar 10 lira olacak dediğimde bazı gazeteler manşet attı; ‘Muharrem İnce’yi savcılar sorgulasın’ diye. Bence savcılar beni değil, Erdoğan’ı sorgulamalı, doları 10 liraya neden çıkardı diye!” dedi.

İnce konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"İşsizim’ diyen gençlere ‘çıkar telefonunu’ diyen dayılara sesleniyorum; hata yapıyorsunuz. Bu gidişatta ne yapılmalı? Bugün çözüm önerilerini söyleyeceğim, belki dinlerler. Elektrik faturalarından TRT payını bu kara kıştan önce kaldırın dediğimde dinlediler. Şimdi pek çok önerimi sıralayacağım. Muhalefetten bunu kopya çekecek olan kişiyi biliyorum. İki gün sonra kopya çeker. Çeksin. Memleketin yararına olacak şeylerde kopya çekmek serbest. Bir; öncelikle KDV’yi 18’den 15’e düşürün. İki, temel gıdalarda KDV’yi sıfırlayın. Üç, ÖTV’yi yeniden sıfırlayın. Dört, vatandaşlık maaşını derhal işleme sokun. Öğretmen atamalarını derhâl yapın. Tüm öğrencilerin, internet, bilgisayar, telefon alımlarında Özel İletişim Vergisini kaldırın. Tarladaki dolaylı vergileri bu kara kış için kaldırın. Başta TOBB olmak üzere buna benzer kurumların kasalarındaki nakit paraları derhal üyelerine aktarın. Bunlar, milletin bir miktar nefes alabilmesi için kar düşmeden acilen yapılması gerekenler.

Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez

Uzun vadede yapılacaklara gelirsek; 85 milyon bilsin ki yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Güçler ayrılığı olmadan, yasama-yürütme-yargı birbirinden ayrılmadan, bağımsız-tarafsız-adil mahkemeler olmadan ne esnafın ne emeklinin ne çiftçinin ne öğrencinin işi düzelir. Uzun vadede Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmamız için yargıdan işe başlamamız lazım. Yine geleceği kaybetmemek için eğitimi yeniden şekillendirmeliyiz. Uzun vadede fakir kalmamak için nitelikli bir kamu yönetimi, şeffaf bir kamu yönetimi, hesap veren bir kamu yönetimi kurmak zorundayız. Ülkenin kalkınabilmesi için katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz, marka üretmeliyiz.

Muhalefetin görevi hesap sormak değil

Bu iktidar değişmeli, bunda hemfikiriz ama muhalefetin de gitmesi lazım. Türkiye’ye toptan bir temizlik lazım. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermeliyiz. Muhalefet Türkiye’de hep hesap sormak üzerine muhalefet yaptı, halbuki muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı.

Birbirlerinden farkları yok

Allah’ın izniyle biz iktidar olduğumuzda, elimizden ne kadar yolsuzluk dosyası varsa yargıya vereceğiz. Ama önce tarafsız-bağımsız-adil-hızlı-etkin bir yargı düzeni kuracağız. Muhalefetin görevi milletin önüne üretimle, istihdamla, refah artışıyla ilgili projeler sunmaktır. Eğer bu mazotu, bu gübreyi düzenleyemezsek işimiz harap. Doğalgaza sanayide yüzde 48 zam yapıyorsun. Bu, iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Konuta gelmediğine bakmayın. Dünyada açılmadan, üstünden geçilmeden zam yapılan şey; Çanakkale Köprüsü’dür. Bunlardan kurtulacağız ama bunlardan kurtulurken muhalefetten de kurtulalım. Çünkü bunların birbirinden farkı yok. İktidar sahiplerinden 4-5 farklı yerden maaş alanlar var. Bakın bakalım muhalefetin belediyelerine. Orada 4-5 yerden maaş alanlar var. Bunlar iktidara gelirse aynısını yapacaklar. Birbirlerinden farkı yok. Temizlik yapacaksak, toptan bir temizlik yapacağız. Hepsini çuvala koyup göndereceğiz.”

İlçe başkanlığı binası açılışının ardından Aliağa sokaklarını dolaşan İnce, vatandaşların sorunlarını dinledi.