Memleket Partili İnce’den CHP’ye Menemen eleştirisi

Partisinin Menemen ilçe başkanlığı binasının açılışında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak “Parti tabanının istediğini yaparsan Menemen’deki gibi rezil olmazsın. Ben rezil olmak istemiyorum. Ben, demokrat, özgürlükçü, halkçı olmak istiyorum” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Menemen ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı. Miting havasında geçen açılışta konuşan İnce, konuşmasında eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) yönelik eleştirilerde bulundu.

Ben rezil olmak istemiyorum

Eski partisini 2019 yerel seçimlerinde Memleket Partili Tahir Şahin’i belediye başkan adayı göstermemesi üzerinden eleştiren İnce, “Bizim partimizde rezil olmak yok. Bizde, Cumhurbaşkanı adaylığı için CV falan bırakamazsın. Cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri seçer. Mesela bizim partimizde, Genel Başkanın keyfi üzerine ‘Tahir Şahin, Muharrem İnce’yi destekledi, onun için onu aday yapmayalım’ keyfiyeti olamaz. Kimi desteklerse desteklesin. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. İster beni ister başkasını desteklesin. Dürüst mü, başarılı mı, seçim kazanabilir mi… Ben buna bakarım. Sonra rezil olursun işte. Bak rezil oldun. Belediye meclis üyelerini Menemenlilere seçtirmeyip Ankara’dan belirlersen, onlar da seni burada rezil eder. Rezil olursun. Menemenliler seçseydi rezil olmazdın. Mesela Memleket Partisinde genel başkanı kim seçecek? Kurultay delegeleri değil, üyeler seçecek. Neden biliyor musunuz? Parti tabanının istediğini yaparsan Menemen’deki gibi rezil olmazsın. Ben rezil olmak istemiyorum. Ben, demokrat, özgürlükçü, halkçı olmak istiyorum” dedi.

“Tek yol memleket”

Memleketin her yerini karış karış gezdiğini belirten İnce, “Sloganımız; Memleket gibisi yok! Bunu hep birlikte başaracağız. Sokaklarda geziyorum, köylere gidiyorum. Esnafla, çiftçiyle, emekliyle, öğrenciyle konuşuyorum. Herkes halinden şikayetçi. Bu iktidarı gönderecekler de yerine bulamamışlar. Onun için biz Türkiye’de alternatif olmaya, üçüncü bir yol olmaya hazırız. Onun için diyoruz ki; Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket!” ifadelerini kullandı.

Asla umutsuz değilim

İlçede Menemen Ticaret Odası’nı da ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “İki ittifakta da yer almamak 50+1'i almak için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Seçim döneminde bakacağız. Seçim yokken ittifakı zaten doğru bulmuyoruz. Türkiye’den asla umutsuz değilim. Potansiyelimiz çok yüksek. Acayip bir coğrafyamız var” açıklamasında bulundu.