Memleket Partili Oğuz'dan dikkat çeken oy oranı çıkışı

Memleket Partisi İzmir 1’inci Olağan Kongresinde İl Başkanlığına seçilen Cüneyt Oğuz, Partisinin İzmir'deki oy oranlarına ilişkin "Memleket Partisi olarak şu ana kadar herhangi bir anket yaptırmadık. Ancak bundan yaklaşık 3 ay öncesinde parti yeni kurulduğunda bazı kamu kurumlarının ve siyasi partilerin kendi güçlerini görmek için yaptırmış oldukları anketlerin sonuçlarını anket firmaları bizimle paylaştı. Orada Memleket Partisinin İzmir’deki durumu gayet iyi. Bunlar açıklandı. Yüzde 18’lerden bahsedildi" açıklamasında bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ-Memleket Partisi İzmir 1’inci Olağan Kongresinde Kurucu İl Başkanı Cüneyt Oğuz parti delegelerinin oylarıyla il başkanlığına seçildi. Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Oğuz, "Kongrenin sonucundan ziyade kongrenin nasıl olduğu kongrede verilen mesajların ne olduğu çok önemliydi. Bugün buradan birlik beraberlik mesajı çıktı. Beklediğimiz gibi Memleket Partisi zaten çok daha yeni kurtulmuş bir parti. İçerisinde farklı kültürlerden farklı yapılardan insanları da barındırıyor. 84 milyonu kucaklamak için kurulmuş bir parti. Ona rağmen herkeste bir bilinç, sorumluluk var. Birlik beraberlik bilinci var. Güzel olan bu… Türkiye’nin özlediği durumdur bu. Parti içi yarışlar demokrasinin kaçınılmaz durumları. Ancak biz yeni kurulmuş bir parti olarak demokrasiyi tam olarak yaşama konusunda eksik kalabiliriz. Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük işler yapmak çok önemli. Bunlar Memleket Partisinin bundan sonraki süreçte daha iyilerini yapabileceğinin göstergesi. Memleket Partisinin kongreleri, mitingleri bundan sonra ki organizasyonları kartopu gibi büyüyerek devam edecektir. Memleket Partisi Türkiye’de iktidar olmak için, hükümet olmak için kurulmuş bir partidir. Biz muhalefet partisi olarak kurulduk ama amacımız iktidar partisi olmaktır. En kısa zamanda yapılacak olan ilk seçimlerde bunu başaracağız. Tabi ki yolumuz uzun, yolumuz, dik, yolumuz patika, engebeli ama yolun sonunda ışık var. Önümüz aydınlık bunu görüyoruz. Mustafa Kemal’in Amasya’da söylediği gibi ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır.’ Biz de bu azim ve kararlılıkla Türkiye’yi kurtarmak için görev almış, sorumluluk almış vatanperverleriz. Vatanın yetiştirdiği insanlarız. Hep birlikte büyüyerek bütün arkadaşlarımızla Türkiye’nin her yerinde Memleket Partisini iktidar yapacağız" dedi.

“Tek yol memleket”

Memleket Partisini Türkiye'de iktidar yapmak istediklerini belirten Oğuz, "Bütün arkadaşlarımla sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin her yerinde Memleket Partisi’ni iktidar yapacağız. Memleket Partisinin farklı bir özelliği daha var; Biz sadece bugün İzmir’de değil Türkiye’nin her yerinde var olmayı başarabilen bir partiyiz. Memleket Partisi farklı kesimlere hitap ettiğinden dolayı Türkiye’nin her yerinde vardır. Erzurum, Bayburt, Artvin, İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin’de her yerde vardır. Bir konu çok netiz. Kesinlikle ayrımcılığı reddediyoruz. İttifakları da reddediyoruz. Yeni kurulmuş bir parti olarak hiçbir parti ile ittifak yapmak için kurulmadık. Bir partinin kendisine öz güveni olması gerekir. Bunu savunuyoruz. Bunu için ne millet ne cumhur, tek yol memleket diyoruz. Biz kendi gücümüze, kaynaklarımıza, özgüvenimize inanıyoruz. Bu değerlerimizle çıktığımız bu yolda iktidar olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

En büyük avantaj

Memleket Partisi olarak avantajlı olduklarını da belirten Oğuz, "Bizim partimizin bir avantajı var. Türkiye’de en son yapılmış, en büyük genel seçimlerde Türkiye’de en çok oy almış ikinci kişi Sayın Muharrem İnce'dir. Genel Başkanımız yüzde 30’un üzerinde oy almıştır. Tabii ki de bu bizim partimizin en büyük avantajıdır. Sayın Muharrem İnce’nin Türkiye’deki tanınırlığı bizim vatandaş nezdinde önümüzü açmaktadır. Biz de bunu partimizin kurumsal yapısıyla birleştirme çabası içerisindeyiz. Bunu başardığımız zaman herkes görecek ki, önümüz son derece açıktır. Muharrem Bey, zaten İzmir’e çok önem veriyor. Hatta en başarılı olmak istediği il İzmir. İzmir önemlidir. İzmir bütün yeni akımların özgürlük fikirlerinin ve değişimin öncüsü bir şehir" dedi.

Muharrem İnce, İzmir’e önem veriyor

İzmir'de başarılı olan bir partinin Türkiye genelinde de başarılı olabileceğini aktaran Oğuz, "İzmir'de başarılı olan bir partinin Türkiye'nin her yerinde başarılı olma şansı vardır. Bizim değerlerimiz ilkelerimiz ve hedefimiz İzmir seçmeni tarafından daha kolaylıkla karşılık bulabilen bir yapıda. Bunun için İzmir bizim için önemli. Demokrasi anlamında belki de İzmir Türkiye'nin birinci şehri. Burada yaşayan insanlar özel, bu topraklar özel… Farklı kültürde yüzyıllardan beri bu topraklarda farklı etnikten insanlar yaşamış ancak İzmir hep hoşgörünün şehri olmuş. İzmir'de insanlar hep birbirine hoşgörü göstererek hayatlarına devam etmişler. Böyle bir mozaiğin olduğu özel bir şehir... Bundan dolayı Genel Başkanımız Muharrem İnce İzmir'e çok önem veriyor. Bundan sonra İzmir ve diğer vilayetlerde de olacağız. Artık sahada her türlü propagandayı, siyasi faaliyetleri göstereceğiz. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Bu bizim için avantaj”

İzmir'deki oy oranlarına ilişkin ise Oğuz, "Biz Memleket Partisi olarak şu ana kadar herhangi bir anket yaptırmadık. Ancak bundan yaklaşık 3 ay öncesinde parti yeni kurulduğunda bazı kamu kurumlarının ve siyasi partilerin kendi güçlerini görmek için yaptırmış oldukları anketlerin sonuçlarını anket firmaları bizimle paylaştı. Orada Memleket Partisinin İzmir’deki durumu gayet iyi. Bunlar açıklandı. Yüzde 18’lerden bahsedildi. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Avantajımız, çok tanınan ve etkileyici bir liderle hareket ediyor olmamız. Bu bizim için bir avantaj. Biz bunu partimizin kurumsal kimliğiyle birleştirip daha da iyi yerlere geleceğiz" açıklamalarında bulundu.