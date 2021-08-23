Memleket Partisi İzmir'den Soyer'e afiş eleştirisi

Memleket Partisi(MP) İzmir 1'inci olağan il kongresi öncesinde Lozan Meydanı’na asılan parti bayraklarının ve afişlerinin sökülmesi üzerine basın açıklamasında bulunan Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, ellerindeki belge ve fotoğrafların bayrak ve afişlerin Büyükşehir tarafından söküldüğünün kanıtı olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Memleket Partisi(MP) İzmir 1'inci olağan il kongresi öncesinde Lozan Meydanı’na asılan parti bayraklarının ve afişlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılması tartışması büyüyor. Kongrede Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Partisi afişlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından toplatıldığını ve depoya atıldığını iddia etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya üzerinden İnce’nin iddialarına yanıt vermişti. Sosyal medyada gündem olan tartışmayla ilgili Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, il binasında basın açıklaması bulundu. Oğuz, “İzmir’de Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin katılımıyla çok önemli bir kongre gerçekleştirdik. Memleket Partisi’nin gelişiminden rahatsız olan kitleler var. Kongreden sonra şahsımıza ve partimize yönelik had safhada saldırılar yapıldı. Öncelikle bir afiş skandalı yaşadık. Tüm Türkiye’de Memleket Partisi İzmir İl Kongresi’nde yaşanan bu afiş kriziyle ilgili açıklamalar konuşuluyor. Bizim gönüllü arkadaşlarımız Cuma günü Lozan Meydanında bayrak ve afiş asımı yaptılar. Bu çalışmalar saat 24:00 kadar sürdü. Ertesi sabah saat 07:00’da tekrar çalışma yapmak için Lozan Meydanı’na giden arkadaşımız orada hiçbir şeyin olmadığını görmüş. Sonra yapmış olduğu görüşmeler sonucunda parti ve Türk bayrağından oluşan afişlerimizin tamamının sökülerek Büyükşehir Belediyesi’nin Gürçeşme’deki Zabıta Daire Başkanlığının deposuna toplandığı bilgisine ulaştık. 21 Ağustos saat 14.00’da Gürçeşme’deki Zabıta Daire Başkanlığına giden arkadaşımız iki poşetin içine tıkıştırılmış vaziyette Büyükşehir Belediyesi tarafından tutulmuş olan zabıtla teslim aldı. Bu yaptıklarının yanlış olduğunu bildikleri için teslim eden arkadaş adını verip imza atmaktan imtina ediyor. Bu belge bayrakların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından söküldüğünün kanıtıdır. Bunun tek sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’dir. Kendi suçlarına kılıf arıyorlar. Bu açıklamalarından dolayı İzmirliler olarak ben sadece Memleket Partisi’nin İzmir İl Başkanı olmaktan ziyade bir İzmirli olarak hicap duyuyorum” dedi.



Soyer’e özür çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kongrede Tunç Soyer’i hedef alan açıklamalarının ardından Soyer’in sosyal medya üzerinden İnce’ye yanıtı üzerinden eleştirilerine devam eden Oğuz, “Atmış olduğu twit ile karalama kampanyası başlattı. Bu iftiralara pabuç bırakacak değiliz. Bizim CHP’den ayrılma sebebimiz bu iftiralardır. Bu arkadaşlar sıkıtçıkça iftira atmaya devam ediyor. Belli ki bir korkuları var. Unutmasınlar korkunun ecele faydası yok. Korkudan kurtulmak için bu şekilde hareket etmenin doğru olmadığının herkesin fark etmesi lazım. 2019 yılında ittifak adayı olmasına rağmen yüzde 58 gibi düşük bir oy alarak aslında başarısızlıkla seçilmiştir. Ben veya bir başkası olsaydı belki de daha fazla oyla seçilirdi. 2018’de seçimlerinde CHP’nin tek adayı olarak seçime giren Muharrem İnce, İzmir’de Tunç Soyer’in ittifakla aldığı oyu almıştır. Alınmış bu yüzde 58 nasıl başarı olduğunu hep beraber yorumlayabiliriz. Sayın Tunç Soyer kendi iç organizasyonu içerisinde ya doğru bilgi alamıyor yada kasıtlı olarak bu iftiraları atıyor. Seçilmiş olduğuna sözümüz yok. İttifakla girilmiş seçime bundan başarılı olmasını kendine pay çıkarması doğru değil. Seçilmesinde benim de emeğim var. Bu yanlıştan dolayı Tunç Soyer’in Genel Başkanımızdan özür dilemesini bekliyorum” şeklinde konuştu.



Oğuz’dan CHP’li Yücel’e sert eleştiri

Eleştirilerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel üzerinden sürdüren Oğuz, “Bayrakları sökmedik diyerek itiraf atanlar şunu bilsinler ki Tunç Soyer’in mensubu olduğu partinin il başkanı mevkidaşım da şunu bilsin: Biz kimseye iftira atmıyoruz. Gerçeğin peşindeyiz. Doğruları kanıtlarla sunuyoruz. Kimseyle kavga etmek gibi düşüncemiz yok. Arkadaşlar bazı durumdan rahatsız. İzmir valiliğinden bu olayların olduğu saatlerin kamera kayıtlarını bulunulması yönünde dilekçe verdik. Biz gerçeklerin peşindeyiz. Deniz Yücel iftira üzerine kurulmuş bir yapının İzmir’deki temsilcisidir. Deniz Yücel, edep, ahlak ve vicdandan bahsetmiş. Bence bu konuda Deniz Yücel İzmir’de değil Türkiye’de en son konuşacak kişidir. Baskıcı bir tutumla 540 imza ile aday olup 250 oy zar zor alarak başkan olmuş biri. Deniz Yücel, atama yöntemi ile il başkanı olmuştur. Başarsızdır. İzmir’in körfezi de denizi de kokmuştur. Koltuktaki deniz de kokmuştur. İzmirliler denizdeki ve koltuktaki bu kirliliği hak etmiyorlar” dedi.

