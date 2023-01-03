Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz: İzmir'de bizi kimse göz ardı edemez!

Memleket Partisi iktidarında büyük bir kalkınma ve huzur olacağını belirten Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, "Biz tamamen bu ülkenin 85 milyon insanın geleceğini daha aydınlığa çıkarmak için varız. Biz çocuğuyla, yaşlısıyla herkesin yüzünün güldüğü bir Türkiye vaat ediyoruz" dedi. Oğuz ayrıca 2023 seçimlerinde İzmir'de Memleket Partisi'ne rağmen seçim kazanılamayacağını söyledi.

MUAMMER KIRCA-FATİH ÖZKILINÇ- Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kırca ve Muhabirimiz Fatih Özkılınç'ın sorularını yanıtladı. İzmir'de partisinin kimsenin göz ardı edemeyeceği bir noktada olduğunu belirten Oğuz, 2023 seçimlerinde İzmir'de Memleket Partisi'ne rağmen seçim kazanılamayacağını söyledi.

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasi tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi tabloyu sadece bugün değil birkaç yıldan bu yana çıkmazda görüyorum. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda hayır oylarının baskın olduğunu düşünmemize rağmen sonuç evet çıktı. Yapılan referandumda bir takım mühürsüz oylar çıktı ancak üstü örtbas edildi. O dönemde ben CHP içinde siyaset yapıyordum genel merkezin talimatları doğrultusunda mühürsüz oylara itiraz etme noktasında imtina edildi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ucube dediğimiz bu sitem geldi. Tüm yetkiler bir kişiye verildi. O zamandan bugüne Türkiye'nin gelmiş olduğu apaçık ortada. Türkiye her anlamda geriye gitti. Son 20 yıldır ülkede çok ciddi değerler kaybediliyor. Cumhuriyetin değerleri, temel taşları yerlerinden oynatıldı. Daha çağdaş, daha demokratik, daha özgürlükçü, yeniliklere açık bir ülke olmamız gerekirken daha muhafazakâr, daha kapalı geriye giden bir ülke haline geldik. Ben Türkiye'yi kendi yaşım kadarıyla biliyorum. Benim gençliğimde daha iyi bir eğitim sistemi vardı. Son 20 yılda eğitimde sürekli bir sistem değişikliği yapıldı. Böyle belirsizlik içinde gençlerin nitelikli olarak yetişmesi mümkün olmaz. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımız maalesef böyle bir eğitim sistemi içerisinde savruk gidiyorlar. Cumhuriyetin bugüne kadar getirdiği kurumlara güven vardı, bir devlet omurgası vardı. Mesela adalet sistemi daha adildi. Bugün adalet sistemine olan güven tamamen yitirilmiş vaziyette. Toplum bundan dolayı huzursuzluk yaşıyor. İnsanlar birbirine güvenemiyor. Şirazesi kaymış bir ülke; yasaları, kanunları belli olmayan bir düzen içerisindeyiz. Bir de bu güvensizlik ortamının getirdiği ekonomik sonuçlar var. Adalete güven olmazsa bu ülkeye yabancı yatırımcıların gelmesini de kendi vatandaşlarınızın yatırım yapmasının da önünü açamazsınız. İnsanlar güvenmediği yerde yatırım yapmaz, yeni iş kolları açmaz. Bu dönemde ne oldu? Yollar, binalar yapıldı. Bunlar olmasın demiyorum ama bunları dengeli bir şekilde yapabilirseniz büyük bir katma değer sağlarsınız. Şu anda Türkiye sıkışmış bir durumda. Rejimin getirdiği sonuçlarla beraber iki cepheli siyasi yapı oluştu, insanları da bir taraflara sıkıştırdılar. İnsanlar mutlu değil bir çıkış arıyor, adalet sistemine güvenmek istiyor. TÜİK'e, Merkez Bankası'na güvenmek istiyor. Bunun için bu kurumların yeniden yapılandırılması lazım. Peki bunları kim yapacak? Bir tarafta ülkenin bu hale gelmesine neden olmuş hükümet ve onun ittifakındaki parti diğer tarafta da Altılı Masa diye vatandaşı oyalayan somut olarak hiçbir politika ortaya koyamayan bir oluşum var.

Referandum sürecinde mühürsüz oylara itiraz edilseydi bugünkü tablo yaşanır mıydı?

-Yaşamayabilirdik. O gün için ben mühürsüz oylara itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü ülkemiz için en önemli referandumdu. O gün itiraz edilebilirdi ama genel merkez talimatıyla itiraz edilmedi. Siyasi partilerin kendisine oy veren seçmenin oylarına sahip çıkmak görevi. Siz bu kontrolü sağlamakta zafiyete düşünüyorsanız demek ki süreci iyi yönetemiyorsunuz. Biz aynı şeyi 2018 seçimlerinde de yaşadık. Genel Başkanımız Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimde genel merkez tarafından veri akışı sağlanamadı. Tüm sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi gözlemci bulundurmuş olsaydı seçimler ikinci tura kalabilirdi. Ama kontrol edemediğiniz sonuçlar üzerinden itiraz hakkınız olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 12 bin 700 sandıkta temsilci dahi bildirilmemiş. Birde temsilci olarak ismi Yüksek Seçim Kurumu'na bildirilip sandık kapandıktan sonra temsilci imzası olmayan 50 binin üzerinde sandık var. Ve tüm bunların faturasını Muharrem İnce'ye kesmeye çalıştılar.

DAHA AYDINLIK BİR TÜRKİYE İÇİN

Bir seçime gidiyoruz seçmen neden Memleket Partisi ve Muharrem İnce'yi tercih etmeli?

-Seçmen geleceğiyle ilgili daha aydınlık bir Türkiye'yi, daha huzurlu bir Türkiye'yi daha güvenilir bir devletin olmasını istiyorsa Memleket Partisi demeli. Memleket Partisi bu ülkenin gerçek çıkarlarını düşünen bireysel çıkarların üzerinde tutan bir takım dış güçlerle ve ittifaklarla memleketin kendi vatandaşlarının menfaatlerini arka plana atan bir parti değil. Biz milli bir duruşa sahip olarak ayaklarımızla, kalbimizle, aklımızla Ankara'dayız. Bir ayağımız Pensilvanya'da, bir ayağımız Washington veya Moskava'da değil. Biz tamamen bu ülkenin 85 milyon insanın geleceğini daha aydınlığa çıkarmak için varız. Bizler aklımızla hareket ediyor bu ülkenin sorunlarına, meselelerine kafa yoruyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının bu ülke nüfusunun 3 katına yetebilecek düzeyde olduğunu biliyoruz. Türkiye gerek ziraatta gerekse diğer alanlarda yer altı kaynaklarıyla hakikaten çok zengin bir ülke. Ve bu kaynakları işleyip katma değer yaratabilecek insan gücüne da sahip. Ama maalesef bunlar iyi planlanmıyor, bu nedenle sıkıntı yaşanıyor. Önümüzdeki 10 yılda dünyada enerji, ilaç ve su sorunu olacağını tespit ettik. Biz bu konularla ilgili projeler hazırlıyoruz. Bunun için seçmenin bizi tercih etmesi gerekir. Memleket Partisi iktidarında büyük bir kalkınma ve huzur olacak. Biz çocuğuyla, yaşlısıyla herkesin yüzünün güldüğü bir Türkiye vaat ediyoruz.

Vatandaşlara kendinizi anlatabiliyor musunuz?

-Vatandaşlarımıza kendimizi gayet net anlatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Muharrem İnce buradaydı. Programlarımıza yoğun bir ilgi vardı. Genel Başkanımız çok mutlu bir şekilde ayrıldı.

İzmir'de Memleket Partisi siyasi yelpazenin neresinde?

-İzmir'de Memleket Partisi olmadan siyaseten hiçbir şeye karar verilemez. İzmir'de Memleket Partisi'nin olmadığı bir seçim kazanılamaz.

YOĞUN İLGİ VAR

Memleket Partisi İzmir'de örgütlenme noktasında hangi seviyede?

-23 ilçede örgütlenmemizi tamamladık. Diğer ilçelerde de ilçe başkanlığı düzeyinde örgütlenmemizi daha tamamlamadık ama İzmir'in her ilçesinden üyelerimiz var. Gençler partimize yoğun bir ilgi gösteriyor. Özellikle üniversiteli gençler. Ama birçoğu üye olmaktan imtina ediyorlar çünkü hepsinin işe girme kaygısı, beklentisi var. Biliyorsunuz Türkiye'de siyasi parti üyeliği cepheleşmeye sebebiyet veriyor. Bu yanlışların da önüne geçilmesi gerekiyor.

TEK YOL MEMLEKET

Altılı Masaya nasıl bakıyorsunuz?

-Bence masa sağlam değil, son dönemde masanın ayakları oynuyor. Biz en baştan bu yana bu masanın sağlıksız olacağını düşünüyoruz. Biz değerler ve ilkeler üzerine siyaset yapıyoruz. Bizim olmazsa olmazımız Atatürk. Atatürk'le sorunu olanı biz partimize kabul etmiyoruz. Bizi masaya çağırsalar temel değerlerde anlaşmamız gerekir. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili net olunması lazım. Bunun tartışmaya açılabileceğini ima edenlerle biz o masada oturmayız. Biz onlarla birçok konuda ters düşüyoruz, kendi içlerinde de ters düşüyorlar. Ama nasıl hala bir arada duruyorlar anlayabilmiş değilim. Biz ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyoruz.

Altılı Masayı oluşturan partilerin üyelerinden partinize katılım var mı?

Evet, çok var. Hem Altılı Masadaki partilerden hem de AKP ve MHP'den katılımlar var. Daha önce bu partilere destek vermiş olup geldiğimiz noktada o partilerin bu ülkenin sorunlarına çözüm üretebileceğine inanmayıp partimize katılanlar var. Bizi daha derli toplu, ayakları yere basan bir parti olarak görüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'a tek rakip olabilecek kişi Muharrem İnce deyip partimizi katılanlar var.

İNSANIMIZ SAMİMİYETİMİZE İNANIYOR

Seçimlerde İzmir'de Memleket Partisi'nin hedefi nedir?

Memleket Partisi iktidar olmak için kurulmuş bir parti. Seçimlerde İzmir'de birinci parti olmak istiyoruz. Biz vatandaşlarımıza projelerimizi anlatıyoruz, kendimizi tanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana belirli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İzmir'in hem metropolünde hem de kırsal bölgelerde iyi bir durumdayız. İzmir'de Memleket Partisi'ne rağmen seçim kazanılamaz. Kimsenin Memleket Partisi'nin göz ardı edemeyeceği bir noktadayız. Teveccüh büyük, insanımız bizim samimiyetimize inanıyor.

Milletvekili adayı olmayı düşünüyor musunuz?

Kişisel olarak benim bu partide beklediğim, istediğim hiçbir şey olamaz. Kendi kişisel ikbalim için bir şey bekliyor olsaydım bu yola girmezdim. Bu yol zor ve meşakkatli. Ama biz idealleri ve ilkeleri doğrultusunda hareket eden insanlarız. İl başkanı olarak göreve devam ediyorum; öyle bir hedefim, amacım yok. Bizde görev ihtiyaç duyulursa yapılır, şuanda partimin İzmir'de bana ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Ben milletvekili olmak isteseydim Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ederdim.

İZMİR ÇAĞ ATLAYACAĞI YERDE GERİYE GİTTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin performansını çok zayıf buluyorum. Başarısız buluyorum. İzmir, Türkiye'nin birçok şehrine göre geride. İzmir'in gerçek anlamda bir altyapı sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. 3 buçuk yılık süreçte hiçbir yatırım göremiyorum. Sadece önceki dönemden devam eden bir takım projeler var. Onlardan bir tanesi Buca Metrosu. Buca Metrosu ile ilgili yapılan ihaleyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 529 milyon daha yüksek rakamda teklif veren firmaya ihaleyi verdiler. İzmirlinin parası bu şekilde çarçur ediliyor. Proje üretemiyorlar. İzmir'de battı çıktıların yapılması, yol sorunlarının çözülmesi lazım. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi lazım, vatandaş bunu bekliyor. İzmir'in ciddi bir koku sıkıntısı var. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı körfezde yüzeceğim demişti buyurun yüzün. Körfezle ilgili yapılan bir şey yok. Ben büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu 5 yıl çok önemliydi. İzmir çağ atlayacağı yerde geriye gitti. Yarınlarımızın bugünden daha iyi olmasını umut ederken öyle bir umudumuz da kalmadı. Yarınlar bu gidişatla daha kötü olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi o kadar abuk sabuk yatırımlar yaparak paraları çarçur ediyor ki vazifesi olmayan işlerle uğraşıyor. Belediyenin temel görevleri belli; ilk önce yol, kanalizasyon işlerini çözeceksin.

TEK KELİME TEK CEVAP

Enflasyon: Pahalılık

Hükümet: Gitmeli

Bayrak: Namus

Halk: Biz

Refah: Hedefimiz

Tencere: Kaynamıyor

Memleket: Sevdamız

Devlet: Güven

İzmir: Kurtuluş

Muharrem İnce: Vatanperver