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Menderes Belediyesi'nden görevden alma!

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı iken iki kere Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile belediyeyi şikayet ettiği ortaya çıkan Gürsel Rüzgar'ın görevine son verildi

Menderes Belediyesi'nden görevden alma!
04 Mayıs 2021 Salı 12:20

Menderes İlçesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı ve çalıştığı belediyeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iki kez şikayet ettiği tespit edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar görevden alındı.

Konuyla ilgili Menderes Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

Açıklama şöyle: "2019 yerel seçimleri sonrası şeffaf belediyecilik yönetimiyle buluşturduğumuz Menderes’imizde vatandaşlarımıza en iyiyi sunmak adına çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bu süreçte hizmet kalitesini arttırmak, koordineli çalışmayı sağlamak adına birimler arası düzenlemeye giderek yönetim kadromuza 2 belediye başkan yardımcısı atayarak hizmetlerimizi sunmayı sürdürdük.

Son zamanlarda belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar’la ilgili çıkan haberler kamuoyunda geniş şekilde yer almıştır. Süreçte, konunun netliğe kavuşması için belediye başkanımız Mustafa Kayalar, belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar’la  bir araya gelmiş ve gerekli açıklama 28 Nisan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ancak çıkan son haberler kamuoyunda belediyemize yönelik olumsuz bir algıya neden olmuş, tüm çalışanlarıyla uyum içerisinde Menderes’e en iyi hizmetleri sunan yönetim anlayışını gölgede bırakan bir durumun da oluşmasına sebep oluşturmuştur. Bu zamana kadar başarılı hizmetleri ve projeleriyle gündemde yer alan belediyemizin adının bu tür bir olayla gündeme gelmesinin yanı sıra güven olgusunun da zarar görmesine yol açmıştır.

Belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen gelişmeler sonucunda belediye başkanımız Mustafa Kayalar’ın talimatıyla, 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası gereğince belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar’ın 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevi sona ermiştir.

Menderes’imizin her bir ferdini ve belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen hiçbir duruş veya girişime bugün olduğu gibi bundan sonra da izin vermemiz şeffaf belediyecilik ilkemize aykırı olacaktır.

Dün olduğu gibi bugün de haktan, hukuktan yana hareket ederek, kanunların bize tanıdığı yetkiyle Menderes’imiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak, adil ve eşit hizmet anlayışımızı şeffaflık ilkemizden ödün vermeden sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla."

Etiketler; #chp #menderes #Menderes Belediyesi #Mustafa Kayalar #gürsel rüzgar
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