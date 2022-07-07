AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Belediyesine yönelik yapılan soruşturmanın ilçenin marka değerine zarar verdiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yapılan soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Artcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın tutuklanmayacağının garantisinin olmadığını ve soruşturmanın ilçenin marka değerine zarar verdiğini söyledi.

“Yasal süreç devam ediyor”

Soruşturmayla ilgili yasal süreçlerinin devam ettiğini belirten Artcı, “Devletimizin başlatmış olduğu bir soruşturma. Adli süreç devam ediyor, süreç sonuçlanmadı. Belediye Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkanının tekrar adliyeye çağrılmayacağının, tutuklanmayacağının bir garantisi yok. Bu nedenle yasal sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Vatandaşlar arasında konuşuluyordu”

Soruşturma konularının daha önceden ilçede vatandaşlar arasında konuşulduğunu da kaydeden Artcı, “Tabi ki bilgi, belge olmadan bizim konuşulanlarla ilgili bir yorum yapma şansımız yoktu. Sonuçta devletimizin konuyla alakalı operasyonunu yaptı. Adli süreçler devam ediyor. İlçemizin bu tür soruşturmalarla anılıyor olması kötü bir şey. Böyle kötü olaylarla anılmak Menderes’in marka değerine zarar veriyor. Bu durumdan ilçede yaşayan bir vatandaş, bir siyasetçi olarak mutsuzuz” ifadelerini kullandı.