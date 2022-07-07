BODRUM'DA BAYRAM TRAFİĞİ
BODRUM'DA BAYRAM TRAFİĞİ
0
TERK EDİLİNCE İNTİKAMI ACI OLDU!
TERK EDİLİNCE İNTİKAMI ACI OLDU!
0
VE İSTİFA ETTİ!
VE İSTİFA ETTİ!
0
DİLA TARKAN'A KÖTÜ HABER!
DİLA TARKAN'A KÖTÜ HABER!
0
banner776

“Menderes’in marka değerine zarar veriyor”

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Belediyesine yönelik yapılan soruşturmanın ilçenin marka değerine zarar verdiğini söyledi.

“Menderes’in marka değerine zarar veriyor”
07 Temmuz 2022 Perşembe 15:00

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesine yönelik yapılan soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Artcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın tutuklanmayacağının garantisinin olmadığını ve soruşturmanın ilçenin marka değerine zarar verdiğini söyledi.

 

“Yasal süreç devam ediyor”

Soruşturmayla ilgili yasal süreçlerinin devam ettiğini belirten Artcı, “Devletimizin başlatmış olduğu bir soruşturma. Adli süreç devam ediyor, süreç sonuçlanmadı. Belediye Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkanının tekrar adliyeye çağrılmayacağının, tutuklanmayacağının bir garantisi yok. Bu nedenle yasal sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

“Vatandaşlar arasında konuşuluyordu”

Soruşturma konularının daha önceden ilçede vatandaşlar arasında konuşulduğunu da kaydeden Artcı, “Tabi ki bilgi, belge olmadan bizim konuşulanlarla ilgili bir yorum yapma şansımız yoktu. Sonuçta devletimizin konuyla alakalı operasyonunu yaptı. Adli süreçler devam ediyor. İlçemizin bu tür soruşturmalarla anılıyor olması kötü bir şey. Böyle kötü olaylarla anılmak Menderes’in marka değerine zarar veriyor. Bu durumdan ilçede yaşayan bir vatandaş, bir siyasetçi olarak mutsuzuz” ifadelerini kullandı.

Önceki Haber
Öldürülen doktorun cenazesinde Bakan Koca'ya tepki
Sonraki Haber
Görevden alınan Kayalar'dan ilk açıklama: Gerekçesini bilmiyorum
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
0
Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi!
Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi!
0
Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon ve Balyoz açıklaması: Kumpasın hesabını soracağız!
Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon ve Balyoz açıklaması: Kumpasın hesabını soracağız!
0
Bakan Bilgin: Bütün ailelerin kapısında otomobili var!
Bakan Bilgin: Bütün ailelerin kapısında otomobili var!
0
Kılıçdaroğlu'ndan "5'li çete" çıkışı: Pişman olur!
Kılıçdaroğlu'ndan "5'li çete" çıkışı: Pişman olur!
0
CHP'den asgari ücret eleştirisi: Açlık sınırı 6 bin 400 lira
CHP'den asgari ücret eleştirisi: Açlık sınırı 6 bin 400 lira
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.