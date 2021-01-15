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Meral Akşener aşı yaptırdığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de koronavirüs aşısı oldu. Akşener, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum" dedi

Meral Akşener aşı yaptırdığını açıkladı
15 Ocak 2021 Cuma 12:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün aşını yaptırdı. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meral akşener #koronavirüs aşı
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