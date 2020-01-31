Meral Akşener: Bayrak yırtmak alçaklıktır!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden?" dedi

Partisinin bir dizi programı için İzmir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Duran da Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti. Akşener, buradaki görüşmesinin ardından ilçe esnafına ziyarette bulundu. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrılıp, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Meral Akşener'e TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar eşlik etti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, şunları söyledi: Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir. Savaştığınız bir ülkenin bayrağına hakaret etmeyen bir Türk devleti ve milleti var. Parlamenter bile olsa daha önce o bayrağa hakaret edildiğini, yaşananları unutmuş alçak bir kişi. 82 milyon kişi bir araya gelir o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidir. Türkiye'nin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Cevap vermek zorundalar

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, deprem vergileri ile ilgili "1999 Kocaeli depremini yaşamış biriyim ve o zaman milletvekiliydim. Gölcük mahreçli Sakarya, Bolu, Düzce ve İstanbul'u da vuran o depremde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulan bir vergiydi. O vergi sonrasında sürekli bir hale geldi ve kalıcı oldu. Nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun bunun cevabını vermek zorundadır. Deprem öldürmez bina öldürür. Bu tedbirler alınmamış attaya gitmiş" dedi. Mart ayında yapılması planlanan İYİ Parti İzmir İl Kongresi'ne dair de konuşan Akşener, "Demokratik bir kongre istiyorum. Biz yeni bir partiyiz. Tek aday veya çoklu aday konusunda en küçücük bir imamız bile yok partililerimize. Dolayısıyla kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir. İlçelerde de dahil. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Demokratik bir yarış olmalıdır. Türkiye'de demokrasinin yokluğu nefes aldırmıyor. İzmir o ruh halini ve şöleni yaşatmalıdır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye geçen eski MHP'liler için zaman zaman 'Geri dönün' çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Akşener, "Davet edilen arkadaşlarımızın duyacağı bir çağrı. O konuda konuşmak istemem" cevabını verdi.

Seçime hazırız

Siyasette sık sık erken seçim olacağına dair iddiaların gündeme geldiğinin ve İYİ Parti'nin olası bir erken seçime hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine, Akşener, şu yanıtı verdi: Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyan insanlardan biriyim. Bu defa seçimle ilgili öngörüm yok. Olmayacak da olacak da diyemem. Sanki 2023'e kadar olan süreyi tamamlayacak gibi görünüyorlar. Seçimi getirecek olan iktidar partisi ve ortağıdır. Biz hazırız. Bizim partimizin özelliği şu; yeni kurulduğu için esnek bir organizasyon. Parti aidiyeti hızla oluşuyor. Kongrelerle bu pekişecek. Biz kurulduktan 6 ay sonra seçime gitmiş bir parti olarak yüzde 10 oy aldık. Seçmenin gösterdiği teveccüh özel bir saygıdeğer bir durum. Şimdi düne göre çok daha hazırlıklıyız. Delege seçimine, üye seferberliğine bakıyorsunuz 260 bini buldu. Haziran sonuna kadar 300 bine ulaştıracağız. 450 binlik bir hedefimiz var yılın sonuna kadar." Kendilerinin yaptıkları bu çalışmaların seçime dönük olmadığını da söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin sesini Meclis'e taşımak ve bu konuyu görünür yapmak istiyoruz. Seçmen yeniden velinimet olsun. 'Ceket assam seçer' diyen anlayışın hakim olmamasını diliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz" dedi.

Yunan vekile soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, AP üyesi Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor, işte bu Türk bayrağı. Bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırttığı hatırlatıldı. Açıklamada, Lagos hakkında, 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakan Gül, açıklama yaptı

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, 1 ila 3 yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurtdışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

KKTC'den tepki: Irkçı bir zihniyet

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türkiye bayrağı yırtmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lagos'un yaptığının ırkçılık olduğunu ve bunu kınadığını söyledi. Avrupa Parlamento'sunda Yunanistan'ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye'ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olması kınanması gereken bir davranıştır" diyen Akıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu gibi farklı kültür ve anlayışların barış ortamında bir arada bulunduğu bir mekanda yer alan bu olay, ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun da bir göstergesidir. Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri ise sevindiricidir. Irkçı politikalardan insanlık büyük acılar yaşadı. Bu tür davranışların yeni acılara yol açmaması için uluslararası dayanışma içinde karşı durulmalıdır" ifadelerini kullandı. Başbakan Ersin Tatar da, bayrağın yırtılmasının kabul edilemez, çirkin bir saldırı olduğunu söyledi. Rumların 15 Kasım'da KKTC bayrağını yaktığını hatırlatan Tatar, "Şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekili Türk Bayrağı'nı yırttı. Bunlar tesadüf değildir. ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna" dedi.

Çirkin bir saldırı

Türk bayrağı ile KKTC bayraklarının her yerde dalgalanmaya devam edeceğini kaydeden Başbakan Tatar, yazılı açıklamasında şunları belirtti; Rum-Yunan ikilisi ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursunlar mavi vatandaki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının, egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır. Olayı kınıyor, Avrupa Parlamentosu'nu faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ediyorum. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak KKTC'ye saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Yirmibirinci Yüzyılda bir devletin, milletin en önemli sembolüne, bayrağına saldıracak kadar alçalan ırkçı bir zihniyet Avrupa Parlamentosu'nda! Yazıklar olsun! Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, Türk Bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum" dedi.