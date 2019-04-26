Meral Akşener'e İzmir'den kurultay çağrısı

İYİ Parti'nin İzmir'deki kurucu ilçe başkanları, kurucular kurulu üyeleri, üst kurul delegeleri ve kurucu ilçe yönetim kurulu üyeleri, bugün düzenledikleri basın toplantısıyla Genel Başkan Meral Akşener'e olağanüstü büyük kurultayın toplanması için çağrıda bulundu.

Meral Akşener'e İzmir'den kurultay çağrısı
26 Nisan 2019 Cuma 09:30

İYİ Parti Genel Merkezi Kurucular Kurulu üyesi Özcan Pehlivan'ın da aralarında yer aldığı yaklaşık 30 partili, bugün basın açıklaması yaptı. Bayraklı'da toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları İl eski Başkanı Doğukan Demirel, şunları söyledi:

"Her türlü olumsuz koşula tehditlere zorlama ve baskılara rağmen ülkemizin geleceği ile ilgili kaygıları olan, milletimizin daha müreffeh bir istikbale sahip olmasını amaçlayan, daha önce siyaseten herhangi bir aidiyeti olmayan binlerce inanmış vatandaşımızın da katkılarıyla kurulan partimizin, ne yazık ki ilk gün kurulduğu felsefeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 24 Haziran seçimleri sonrasında teşkilatımızın kurucu unsurlarının ekseriyeti ile ilgili alınan atama kararları, kurucularımızı ve parti tabanımızı son derece rahatsız etmiştir. Üzülerek görmekteyiz ki partimizin genel merkez yönetim kademesindeki bazı isimlerin başarısızlığı olumsuz sonucun en önemli nedenidir. Bu nedenle geçen süre zarfında yaşanan iki seçimde de arzu edilmiş sonuçlar alınamamıştır. Kitlelerin partisi olarak iktidara gelme amacıyla kurulan ve bu yolda büyük bir ümit olan partimizin yerel seçimlerde aldığı sonuçlar düşündürücüdür. Teşkilatımızı ve parti tabanımızı rahatsız eden sebeplerin kuruluş felsefemizden uzaklaştırarak her iki seçimde de yaşanan başarısızlıkta önemli rol oynamış olan isimlerin ve nedenlerin muhasebesini yapmak, kuruluş günlerine dönmek için Genel Başkanımız Meral Akşener'in ivedilikle olağanüstü büyük kurultayı toplaması için çağırmaya, genel idare kurulumuzu bu doğrultuda karar almaya davet ediyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #izmir #kurucu ilçe başkanları #meral akşener #kurultay
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