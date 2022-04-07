ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0
ARTEMİS HEYKELİ İZMİR'DE
ARTEMİS HEYKELİ İZMİR'DE
0
TEPKİ TOPLAYAN ŞAKA!
TEPKİ TOPLAYAN ŞAKA!
0
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0

Meral Akşener İzmir'de: 5 yandaş korunurken, sizin çocuklarınız işsiz

07 Nisan 2022 Perşembe 13:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Menderes ilçesinde esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Akşener, "5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. 5 yandaşın vergileri silinirken çiftçi, esnaftan bahsediyorum. SSK'sını, elektrik parasını, kendi Bağ-Kur'unu ödeyemiyor." ifadelerini kullandı

İzmir programı kapsamında Menderes'e geçerek belediye binası önünde parti otobüsünden halkı selamlayan Akşener, otobüsten inerek meydanda bekleyenlere konuşma yaptı.

İki yılı aşkın süredir ilçe ilçe, dükkan dükkan dolaştığını, bu ziyaretlerden çok şey öğrendiğini dile getiren Akşener, Türkiye'de birçok insanın evinde tencerenin kaynamadığını, kadınların akşam yemeğini nasıl yapacağını düşündüğünü ifade etti. Akşener, toplumun kayırmacılıktan şikayetçi olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Çok uzun bir zamandır şuculuk buculuk üzerinden Türkiye birbirinin karşısına dikildi. İnsanlar birbirine düşman edildi. 'Komşunun komşusunun tuzuna ihtiyacı vardır.' söyleminden, inancından gelen bizler 'Komşumuz şucu, onun oğlu bucu, kızı şöyleci.' diyerek ayrıldık. Neticede çırak çıkan siz oldunuz. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamayan devlet memurları gördük. Nasıl bir kayırmacılık olduğunu gördük. 5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. 5 yandaşın vergileri silinirken çiftçi, esnaftan bahsediyorum. SSK'sını, elektrik parasını, kendi Bağ-Kur'unu ödeyemiyor. Sizlerle beraber ele ele tutuşup Allah nasip ederse ne zaman yapılacaksa ister vaktinde ister önce, o seçimde sandıkta bu arkadaşları, bu harami düzeni attaya götüreceğiz."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Akşener, gezdiği dükkanlarda ürünlerin fiyatlarını sordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #iyi parti #meral akşener #izmir #menderes akşener
Önceki Haber
Maraton İzmir, Türkiye'nin ilk atıksız maratonu olacak
Sonraki Haber
Buca Belediyesi’nden 23 yeni otopark
Akşener: Marketteki, pazardaki fiyatlar durdurulamıyor!
Akşener: Marketteki, pazardaki fiyatlar durdurulamıyor!
0
AK Parti'den İzmir'deki ulaşım zammına tepki!
AK Parti'den İzmir'deki ulaşım zammına tepki!
0
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mahkeme mahkeme dolaşma, çık karşıma hesaplaşalım
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mahkeme mahkeme dolaşma, çık karşıma hesaplaşalım
0
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
0
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt: Gücenme!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt: Gücenme!
0
Dervişoğlu: İktidarın ekonomi yönetimi, tüm kesimleri mahvetti!
Dervişoğlu: İktidarın ekonomi yönetimi, tüm kesimleri mahvetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.