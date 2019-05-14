Meral Akşener: Siyaseten intihar ettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin, "İktidar partileri sandık sonuçlarını tanımayarak Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar. Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler" dedi.

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya, Soma maden faciasının yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybeden 301 işçi için Fatiha okumaya davet ederek başladı.

YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin kararına değinen Akşener, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü YSK üzerinden milletin iradesine darbe yapıldığını savundu. Akşener, "Demokrasimize vurulan bu yargı darbesi karşısında sessiz kalmayacağız. Demokrasiye her türlü müdahale bir darbedir ve biz her türlü darbeyi reddedeceğiz. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi, ikinci bir 28 Şubat darbesi" diye konuştu.

Dünün mağduru bugünün mağruru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat döneminde talimatlı bir mahkeme kararıyla belediye başkanlığından uzaklaştırıldığını anımsatan Akşener, "6 Mayıs'ta bu olayın tekrarı yaşandı. Dünün mağdurları, maalesef yolun sonunda hak yiyen mağrurlara dönüştüler. O gün hukuksuzluğa maruz kaldığında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanında durduysak, bugün de hukuksuzluğa karşı Ekrem İmamoğlu'nun yanında duracağız" ifadesini kullandı.

Evren'i bile geçtiler

Erdoğan'ın, Kenan Evren'i bile geride bırakarak sandığı devirdiğini ileri süren Akşener, şöyle konuştu: "6 Mayıs darbesiyle Türkiye'de bir kez daha rejim değişikliği yaşandı. Gelinen süreçte partili cumhurbaşkanlığı sisteminin de ötesine geçilerek parti devleti rejimine dönüş yapıldı. Anayasa fiilen askıya alındı. Sayın Erdoğan artık tek adam olmakla yetinmeyip, tek seçmen olmaya çalışıyor. İktidar partileri sandık sonuçlarını tanımayarak, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar. Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler. Sayın Erdoğan'a millet 'dur' dedikçe, ortağı 'atla' dedi. Milletin ve devletin akıbeti Erdoğan'ın iki dudağının arasında değildir."

"İYİ Parti'nin Bursa Mustafakemalpaşa'da aynı gerekçeyle yaptığı itirazı reddedip, İstanbul'da neden iptal kararı verdiniz?" sorusunu ısrarla soracaklarını belirten Akşener, "Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Aynı zarfa konulup, aynı sandığa atılan dört oyun neden sadece bir tanesi geçersiz? Milletimiz bunu soruyor ama beylerden cevap yok. Çünkü yaptıkları işin mantığı yok" dedi.

Kuzey Kore olamayız

Türk milletinin demokrasiden otokrasiye dönüş çabalarına karşı çaresiz ve çözümsüz olmadığını dile getiren Akşener, Türkiye'nin Venezuela veya Kuzey Kore olmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Meral Akşener, meselenin artık İYİ Pati ile AK Parti ya da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki bir yarış olmaktan çıkarak, darbe ile demokrasi arasında tercih yapma mesele haline geldiğini savundu.