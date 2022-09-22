Merkez Bankası'nın kararına CHP'den ilk tepki!

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına CHP TBMM Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay tepki gösterdi. Altay, TCMB’nin kararının milletin aklıyla alay etmek olduğunu söyledi



FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının Politika Faizinde 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti. Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay karara tepki gösterdi.

CHP’li Altay, “Merkez bankası faizi düşürmüş. Güler misin, ağlar mısın? Düşürsen ne düşürmesen ne… Düşürdün de ne oldu? Hangi banka vatandaşın kullandığı benzer kredileri aşağıya çekti? Böyle bir şey olduysa vatandaşımız beni arasın, ben de yanlış konuşmuşum diyeyim. Faiz 13’tü 12’ye düştü. Devletin parası, bir özel sektör devletten 12’ye alıp vatandaşa 28’e veriyorsa buna Türkçe karşılık olarak, ‘tefecilik, eşkıyalık’ denebilir. Kimin parasını kime veriyorsun? Güvenilirliğini, saydamlığını yitirmiş Merkez Bankası, faizi 12’ye çekmiş. Bu milletin aklıyla alay etmektir, 12’ye alacaksın vatandaşa 28’e satacaksın, oh ne ala! Türkiye’deki her sektör küçülüyor, bankalar büyüyor. Bakkalın, çiftçinin, sanayicinin karı artmamış ama bankaları karı artmış. Ne ala memleket!” ifadelerini kullandı.