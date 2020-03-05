Mermer ve taş ocakları İzmirlilere ihanettir!

Olumsuz raporlara rağmen İzmir'in Menderes ilçesinde kurulması planlanan mermer ve taş ocaklarının durdurulmamasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bakanlıkların topu birbirine atarak İzmir ve doğasına ihanet ettiklerini söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Cumhuriyet Mahallesi Yarılgan Tepesi Mevkiinde kurulacak yeni bir mermer ocağı için de ÇED izni verilerek sürecin başlatılması ile ilgili soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'ya Çevre ve şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yanıta tepki gösteren CHP'li Beko, bölgedeki mermer ve taş ocaklarının SİT alanlarına zarar verdiğinin bilinmesine rağmen bu sürecin devam etmesinin büyük bir çevre suçu olduğunu ifade etti.

Talan zihniyetiyle hareket ediyorlar!

Kurulması planlanan mermer ocağının yerleşim alanlarına çok yakın bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Beko, tarım alanları ve yeraltı sularının zarar göreceğinin herkes tarafından bilindiğini, buna rağmen bu sürecin başlatılmasının gerekçesinin açıklanamadığını söyledi. Beko, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adres olarak Tarım Bakanlığı gösteriliyor. Gelen yazının içeriğinde sorularımın yanıtı da yok aslında. Bakın gelen yanıtta, 'Söz konusu işletmeye ait ruhsatın, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, ÇED görüşü talep edilen proje alanının ise orman sahası olduğu, bu sahadaki faaliyetle ilgili izne ilişkin yetkinin de, Tarım ve Orman Bakanlığında bulunduğu, projenin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesindeki süreçte, ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatları doğrultusunda alınacak görüşlerin karar sürecinde önemli bir yer teşkil edeceği ve bu süreçte, proje ya da proje alanıyla ilgili olumsuz herhangi görüş alınması durumunda yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası gereğince ÇED sürecinin sonlandırılacağı belirtilmiştir" deniliyor. Bu bir yanıt değil kandırmacadır. İktidar ve yandaşları bilimden uzak, hukuk, yasa, ÇED raporu dinlemiyor. Talan zihniyetiyle hareket ediyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Olumsuz rapora rağmen

Mermer ocağı açmak isteyen şirketin, daha önce de ÇED başvurusunda bulunduğunu ifade eden Beko, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede su kaynakları yüzünden başvurularına olumsuz görüş bildirildiğini hatırlattı. Beko, "Bakın rapor da olumsuz olarak hazırlamış. Şirket yeniden başvuruda bulunmuş ve ÇED sürecinin tekrar başladığı duyuruldu. Yapılanlar ise doğa ve insan sağlığı açısından çevre denetimlerinin önemini gözler önüne seriyor. Sorduğumuzda bize, "ÇED raporuna gerek yok" şeklinde yanıt veriyorlar. Bu doğayı değil yandaş firmaları koruma çabasıdır. Firmalar bir gün gider ama doğaya verdiği zarar giderilemez" uyarısında bulundu.

İzmir'e ihanete devam

Bu ve bunun gibi yandaş firmalara peşkeş çekme çalışmalarının, AKP iktidarlarının doğaya bakışını da ortaya koyduğunu söyleyen CHP'li Beko, şunları dile getirdi: "Bu çevre katliamları öncelikle İzmir halkına, İzmir'e ihanete devam demektir bu. Ayrıca kurulacak mermer ocağı yerleşim alanlarına çok yakın bir bölgede yer alıyor. Bölgede bulunan tarım alanlarına ve yeraltı sularının bu ocak nedeniyle zarar göreceği açıktır. Buna rağmen süreç başlatılmıştır. Bunun bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz, durması için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz."