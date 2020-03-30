Mesele siyasi değil

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, koronavirüs salgını ile mücadele sürecine yönelik bilgi ve önemli mesajlar verdiği bir açıklama yaptı. Başkan Sürekli, karşı karşıya kalınan bu küresel sorunun çözümü için verilen mücadelenin hayati ve ulusal olduğunu, dolayısı ile yetki ve otorite tartışmalarıyla meseleyi siyasallaştırmanın doğru olmadığına dikkat çekti.

Alınan tedbirler ve uygulamalarla başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, vatandaşların gösterdiği hassasiyet ve yerel idarelerin de sürece uyum ve katkısı ile pek çok ülkeye göre örnek bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Kerem Ali Sürekli; "Devletimiz ve tüm kesimlerimizle birlikte kararlı ve tutarlı bir mücadele veriyoruz. Bu uyum içinde otorite tartışması yaratmak, yetki ve önderlik misyonları biçmeye kalkışmak sadece işleyişe zarar verir. Gündem olmak uğruna suyu bulandırmaya gerek yok. Mesele ortaktır, hayatidir ve her ülkede olduğu gibi kamu otoritesi ve eşgüdümü ile çözülecek kadar ciddidir. Böyle önemli bir soruna karşı kenetlenmek zorundayız." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Büyükşehirlerde, en büyük mülki amir olan Valiliklerin önderliğinde; İl Sağlık, Emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler gibi ilgili kurumların harekete geçirilmesi olması gerekendir! Bu türlü tedbirlerin uygulanması kamu otoritesi gerektirir. Bu yasal ve doğal olarak zorunlu bir sistematiktir. Bundan gocunmak, meclis kürsü fotoğrafları ve yersiz demeçlerle 'yerel önder tayin etmeye çalışmak' anlaşılır değildir. İzmir'de Valiliğimiz ile Büyükşehir Belediyesi arasında bir koordinasyon sorunu yokken, merkezi ve yerel yönetimler arasında sağlanmış birlik ve dayanışmayı da baltalamaya ne gerek var! Lütfen meselenin önemine ve devletimizin tüm kurumlarla ve vatandaşlarımızla birlikte kararlılıkla yürüttüğü mücadeleye halel getirmeyelim! Yereldeki mücadelede, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkıları elbet de çok önemli. Belediyeler bu ulusal sürece daha aktif ve çözüme yönelik katılmalıdır. Herkes üstüne düşeni yapmalıdır, yapıyordur. İzmir Büyükşehir Belediyesi de öyle. Bu dayanışma zeminine kimsenin zarar vermeye hakkı yok!"

Her gün 6 bin eve destek

İzmir'de Koronavirüs salgınına yönelik 3 Martta başlayan yasal tedbir kararlarının tavizsiz bir şekilde uygulanması ve denetimleri ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Sürekli, ortaya çıkan sosyal destek ve yardımlarla ilgili taleplerin de birebir karşılandığını söyleyerek, "İçişleri Bakanlığımızın, Valiliklerimize gönderdiği genelgeler kapsamında; kaymakamlıklarımızca 'Vefa Destek Grupları' oluşturuldu. Bu gruplarımıza, İzmir'de 8 şubesi ve 5 temsilciliği ile Kızılay da tüm ekipleriyle dâhil edildi. İzmir'de ilk günden itibaren her gün ortalama 6 bin haneye ihtiyaçları ulaştırılıyor. Kuru erzak, konserve ve çeşitli temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda kolileri, hijyen setleri gibi malzemeler ihtiyaç sahiplerine, engelli ve evinden çıkamayan hasta ve gebe vatandaşlarımıza evinin kapısından teslim ediliyor." dedi. Başkan Sürekli, evden çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlara da 7-24 hizmet verildiğini vurgulayarak, İzmir'de son 1 haftadır; 112, 155, 156 No'lu acil yardım numaraları, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı üzerinden gelen 65 yaşın üzerinde toplam 53 bin 138 vatandaşın sağlıktan, gıda yardımına kadar pek çok talebine de yanıt verildiğini, ihtiyaçlarının karşılanarak, danışma ve bilgilendirme hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Türk Kızılayı yine örnek

Konak, Buca, Karabağlar, Bayraklı, Bornova, Torbalı ve Menemen'deki merkezleri ile hizmet vermekte olan İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Kaymakamlıklarla güç birliği yaptığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, " Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz; 30 ilçe için araç ve personelini seferber etmiş durumda. Vefa Destek Grupları aracılığı ile 112, 155, 156 No'lu hatları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden gelen taleplere koordineli ve zamanında cevap veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın tüm imkanları bu yönde kullanılıyor. Ayrıca kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız ve yaşlılarımızın barınma ihtiyaçları da Valiliğimiz karar ve koordinasyonu ile karşılanıyor. Türkiye Kızılay Derneği her dönem geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ramazan Ayı yardımlarını da koronavirüs salgını nedeniyle öne çekme kararı aldı. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, ihtiyaçlı vatandaşlarımıza 400 TL nakdi yardım, gıda yardımı ve 0-12 aylık bebeği olanlar için aylık 150 TL doğum yardımı yapılması planlanıyor."