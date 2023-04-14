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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, vatandaşlarla iftarda buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Bizim birinci gündemimiz, yıkılanı düzeltmek, depremzedelerimizi evlerine yerleştirmektir. Hayatı normalleştirmek, bu felaketlerin getirdiği ekonomik sıkıntıları düzeltmek, insanımızı refaha, huzura kavuşturmaktır" dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, vatandaşlarla iftarda buluştu
14 Nisan 2023 Cuma 21:55

MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığınca, Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına, MHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, katılımcıların ramazanını kutladı.

Dünyanın en büyük felaketlerinden birinin 6 Şubat'ta yaşandığını anımsatan Yıldırım, "Bu felaketler ne getirdi bize? Bu felaketler elbette ki birçok sıkıntı getirdi. Ekonomik sıkıntıyı, hayat pahalılığını getirdi. Gıdaya ulaşımı zorlaştırdı." diye konuştu.

Yaşar, iftar programına bölgeden gelen depremzedelerin de katıldığını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminin sonunda, İmralı'da bulunan çocuk katilinin, Demirtaş ile birlikte salıverileceğini ilan ettiler. Yani diyorlar ki bizim birinci gündemimiz Demirtaş'ı, Öcalan'ı, Kavala'yı hapisten çıkarmak. Altılı Masa'nın, yedili koalisyonunun birinci hedefi bu. Bizim birinci gündemimiz, yıkılanı düzeltmek, depremzedelerimizi evlerine yerleştirmektir. Kırılanın yenisini almak, hayatı normalleştirmek, bu felaketlerin getirdiği ekonomik sıkıntıları düzeltmek, insanımızı refaha, huzura kavuşturmaktır."

Millet İttifakı bileşenlerinin kendi aralarında güven sorunu yaşadığını dile getiren Yıldırım, "Bunların birbirine güveni yok. Daha olmayan bir şeyi paylaştılar. Bir Fuat Oktay'ın yerine yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı çıkardılar. Bunlar birbirine güvenmiyor da siz bunlara güvenir misiniz?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde CHP'nin ekonomi alanındaki danışman ekibinde yer alan Jeremy Rifkin'in ülkenin bütçesinden sorumlu olacağını öne süren Yıldırım, "Bütçemizi Rifkin yapacak. Elin gavuru yapacak. Savunmaya, eğitime, sağlığa ne harcayacağız? Yani biz gavura, paramızı, bütçemizi mi teslim edeceğiz? İnşallah gavura bu memleketi teslim etmeyeceğiz. Bu memleket, Müslüman Türk evladının yurdudur." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #altılı masa #deprem #iftar #MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
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