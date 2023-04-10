MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Milletimiz zillet ittifakı adayına dersini verecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Aziz milletimiz yabancı başkentlerden icazetli, zillet ittifakı adayına 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle dersini verecek, Türkiye'yi karanlığa ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen altılı masayı siyasi tarihin inşallah çöplüğüne gönderecektir" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MBursa'da erinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldıklarını ve bölgede yaraları sarmak için çalışmalara başladıklarını, Cumhur İttifakı olarak en önemli gündem ve önceliklerinim deprem bölgelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile şehirlerin bir an önce ayağa kaldırılması olacağını ifade etti.

"Kılıçdaroğlu altılı masanın değil, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur"

Türkiye'nin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini ve yeni sistemin 9 Temmuz 2018 itibarıyla da resmen tesis edildiğini anımsatan Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yeniden doğrulmuş, milli ve manevi bir kenetlenmeyle geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla yürümeye başlamıştır. Yeni sistemin sağladığı imkanlarla birlikte Türkiye yoğun bir şekilde maruz kaldığı küresel ve bölgesel tehditlere, ekonomik ve siyasi dayatmalara etkili tedbirler alabilmiş ve güçlü bir şekilde karşılık vermiştir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarı Cumhur İttifakı, sahibi ise şüphesiz aziz milletimizdir." diye konuştu.

Büyükataman, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda güçlü ve kararlı şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolunun, Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacak seçimlerden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin oyalanacak fırsatı, kaosa teslim edecek geleceği, her gün yeni bir krizle karşımıza çıkan zillet ittifakına teslim edecek bir tek günü bile yoktur. Zillet İttifakı, yıpranmaması için sır gibi sakladığı adayını uzun toplantılar sonunda açıklamış ancak adayın açıklanmasıyla birlikte içerideki kavga da ayyuka çıkmış, saklanamaz hale gelmiştir. Herkesin malumu olacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masadaki partilerin istişaresi ile değil, HDP'nin baskısı ve tahakkümü altında açıklanmıştır. Kılıçdaroğlu altılı masanın değil, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Zillet ittifakı ortakları sus payı olarak aldıkları cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık pazarlıkları ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmişlerdir."

"Ancak buna rağmen zillet ittifakındaki koltuk kavgası gizlenememiş ve altılı masanın bir siyasi rant birlikteliği olduğu bu vesileyle görülmüştür." diyen Büyükataman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zillet ittifakı ortaklarından Meral Akşener altılı masanın bir kumar ve noter masasına dönüştüğünü, arkalarından iş çevrildiğini açıklamıştır. Akşener altılı masanın millet iradesini temsil etmediğini ve edemeyeceğini itiraf ederek masadan kalkmış ancak çok kısa bir süre içerisinde Kılıçdaroğlu dayatmasına boyun eğerek tıpış tıpış zillet masasına geri dönmüştür. Bu gidiş gelişlerin yaşandığı günlerde zillet ittifakının maskesi düşmüş birbirlerine ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretlerle saldırmışlardır.

Bu birkaç günde yaşananlar olası bir iktidarları durumunda altılı masanın Türkiye'yi nasıl yöneteceğinin adeta fragmanı olmuştur. Zillet ittifakı Türkiye'yi sonu gelmeyen tartışmalara mahkum edeceğini, istikrarsızlığa sürükleyeceğini göstermiştir. Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile basarak milletimizden ve manevi değerlerimizden ne derece kopuk olduğunu da gözler önüne sermiştir. Aziz milletimiz yabancı başkentlerden icazetli, zillet ittifakı adayına 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle dersini verecek, Türkiye'yi karanlığa ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen altılı masayı siyasi tarihin inşallah çöplüğüne gönderecektir."

"PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinin destek açıklamaları tesadüf değildir"

Türkiye'nin uluslararası terör baronlarının Kandil'deki taşeronlarına teslim olmuş bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şöyle konuştu:

"Zillet ittifakı her fırsatta Kandil'deki teröristlerin ve onların şehirdeki temsilcisi HDP'nin taleplerini dillendirmektedir. Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı görüşmenin ardından terör örgütünün taleplerini içeren 11 maddede büyük oranda anlaştıklarını itiraf etmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmede bir sakınca görmediğini maalesef ifade etmiştir. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı andan itibaren yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin sevinç çığlıkları ve PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinin destek açıklamaları şüphesiz ki tesadüf değildir."

Konuşmanın ardından Bursa 1. Bölge milletvekili adayları İsmet Büyükataman, Ahmet Beygirci, Yaşar Türk, Korkut Aktaş, Metin Çoraklı, Canan Tarçın, Rıdvan Kılıçoğlu, Suat Ermiş, Erol Comart, Tuğba Şentürk Yılmaz ile Bursa 2. Bölge milletvekili adayları Fevzi Zırhlıoğlu, Muhammet Tekin, Ayhan Önal, Bilal Doğan, Ahmet Eraslan, Ali Bahadır, Aydın Sancar, Alparslan Karaaslan, Gamze Nur Sarğın, Gülseren Özbek’in özgeçmişleri okundu, adaylar partilileri selamladı.