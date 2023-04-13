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MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:

- "Türkiye milli çıkarları, büyük hedefleri ve Kızılelma yolunda iddialı ve güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Artık Türkiye darbelere, vesayet rejimlerine, yabancı ülkelerin müdahalesine izin vermiyor"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:
13 Nisan 2023 Perşembe 23:06

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin uzun yıllardır beklediği siyasi istikrarı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle sağladığını ve bu istikrarla yükselişe geçtiğini belirterek, "Türkiye milli çıkarları, büyük hedefleri ve Kızılelma yolunda iddialı ve güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Artık Türkiye darbelere, vesayet rejimlerine, yabancı ülkelerin müdahalesine izin vermiyor." dedi.

Akçay, partisinin Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlediği Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Akçay, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta en kritik seçimine gittiğini söyledi.

Akçay, Türkiye'de çok partili siyasi dönem başladığından bu yana sağlanmaya çalışılan siyasi istikrara, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kavuşulduğunu, hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayet müdahalelerinin bu dönemde sona erdiğini belirtti.

İstikrarla birlikte Türkiye'nin güçlenerek yükselişe geçtiğini dile getiren Akçay, "Türkiye, milli savunmada, altyapıda, ekonomide, dış politikada, teknolojide ve her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiği gibi bu atılım ve yükselişleri devam ettirmektedir. Türkiye milli çıkarları, büyük hedefleri ve Kızılelma yolunda iddialı ve güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Artık Türkiye darbelere, vesayet rejimlerine, yabancı ülkelerin müdahalesine izin vermiyor. " diye konuştu.

Millet İttifakı'na eleştiride bulunan Akçay, şunları kaydetti:

"Seçim sathına girdiğimiz şu dönemde karşımızda CHP'nin öncülük ettiği bir zillet ittifakı var. Bunlar 6'lı mı 7'li mi? kendi içlerinde kaçlı ittifak oldukları bile belli değil. Fakat görünen bir gerçek var. Asıl ittifak CHP ile HDP, FETÖ ve PKK arasındadır. Diğerleri nedir, figürandır. Bu gerçekler ortaya çıkmıştır. Bu ittifak görüntüsü altında doğrudan veya dolaylı bir takım pazarlıklarla PKK ve FETÖ'yü iktidara taşımak istiyorlar.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak görevine yeniden devam etsin, Cumhur İttifakı güçlü olsun, MHP Mecliste daha güçlü temsil edilsin istiyoruz. Önce ülkem ve milletim diyoruz, adayımız belli karar net. Cumhurbaşkanımız net Recep Tayyip Erdoğan'dır."

MHP MYK Üyesi ve Manisa 2. sıra milletvekili adayı Ali Uçak da, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere kayyum atanmasını kaldıracağız" dediğini ifade ederek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Güneydoğu'da HDP belediyelerinin PKK terör örgütüne ve Kandil'e yardımının serbest bırakılmasıdır." dedi.

Toplantıda MHP'nin Manisa milletvekili adayları Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim ve Öztürk Demir de birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çektiren adaylar, daha sonra iftara geçti.

Etiketler; #aday tanıtım toplantısı #erkan akçay #manisa #mhp #milletvekili
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