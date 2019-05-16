MHP İl Başkanı Şahin: Cem Yılmaz'ın filmlerinden hiçbir şey anlamadım

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı, "Her şey çok güzel olacak" paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cem Yılmaz'ı eleştiren Şahin, "Cem Yılmaz’ın filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum. Memleketimizin öz değerlerine önem vermeyen, dağ ağzıyla konuşan, insanımızla dalga geçen bir adama gitmem, para da vermem, öyle bir mecburiyetim yok" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, kentteki basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. İl Başkanı Şahin program sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunurken gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

Şahin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı verdiği İstanbul seçimlerine dair konuşurken, bazı sanatçıların Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu lehine gösterdikleri reflekse değindi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı, "Her şey çok güzel olacak" paylaşımının ülke gündemine oturması sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Artık Cem Yılmaz’ı sevemem” sözlerinin hatırlatılması ve “Cem Yılmaz’ın gösterisine gider misiniz?” sorusunun yönetilmesi karşısında açıklamalarda bulundu.

Gönü erleriyiz

Başkan Şahin ilk olarak yaptığı konuşmada, “Bizim siyasetten muradımız bir yere gelmek değil. Biz 21’inci yüzyılın gönül erleriyiz. Biz çocukluğumuzdan büyüklüğümüze kadar ömrümüzü milletimize, memleketimize adamış aşık insanlarız. Memleket aşığıyız. Şu olalım, burayı yönetelim gibi bir amacımız yok. tabii ki kazanmak istiyoruz ama kızıl elmamız memleketimizin birliği, dirliği, refahı, büyümesidir. Çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak istiyoruz” dedi.

Millet bize oy vermiyor

Şahin, “‘Siz kazanmak istemiyor musunuz?’ diyenler olacaktır. Biz kazanmak istiyoruz ama memleket bize o oyu vermiyor. Biz de ısrarla inatla, direniyoruz. İnsanlar oy vermiyorlar diye küsüp gitmiyoruz. Mücadele ediyoruz, kazandığımızı da düşünüyoruz. Zaferlerimiz de yok değil arada. Memleketin dönüm noktalarında zaferlerde katkımız olduğunu düşünüyoruz. Amacımız memlekete hizmet” açıklamasını yaptı.

CHP ile de iş birliği yaparız

"MHP neden iktidar olamıyor?" sorusunu yanıtlayan Şahin, “Biz kendimizi anlatamıyoruz. Daha iyi anlatacağız” derken partisine zaman zaman yöneltilen, ‘Baston değneği’ eleştirileri için de, “MHP tarihinde CHP ile de birliktelikler var başka partilerle de birliktelikler var. Bizim siyasetten muradımız millete hizmet, ülke menfaati. Milletimize hizmet olan her yerde CHP ile de AK Parti ile de iş birliği yaparız” ifadelerini kullandı.

Dosya Bahçeli'de

‘İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelecek misiniz?’ şeklindeki soruyu yanıtlayan Şahin, “Milletimizi ilgilendiren, kentimizi ilgilendiren her konuda herkesle bir araya geliriz” dedi. Hasan Tahsin tartışmasına da değinen Şahin, “Ben diğer partilere de gideceğim. İzmir’de de yerelin olurunu isteyeceğim, iş ve söz birliğine gideceğim. Genel başkanımız dosyayı aldı, ‘Evladım ben inceleteyim, enine boyuna hazırlanalım, öyle gündeme getirelim’ dedi. Dünyada bunun çok örnekleri var. Sırbistan’da padişahımızın şehit edildiği yerin adı katilin ismini koymuşlar. Bizi ilgilendiren birkaç yerde bunların örneği var. Emperyalizme ilk kurşunu sıkmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

İstanbul'a gideceğiz

İstanbul’da 23 Haziran’da gerçekleşecek yerel seçime İzmir’den katılım göstereceklerini söyleyen Şahin, “Seçime ABD, Avrupa, CHP, HDP, PKK’nın dağ kadrosu ilgi gösteriyor. ‘Çok ilgi gösterilen bir yer, İzmir’den biz niçin ilgi göstermiyoruz?’ dedik. Partili 100 avukatımızla, 30 ilçe başkanımızla, 80 il yönetim kurulu üyemizle birlikte İstanbul’a gideceğiz. Haziran ayında hareket edeceğiz” dedi.

Dağ ağzıyla konuşuyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı, ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımının ülke gündemine oturması sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Artık Cem Yılmaz’ı sevemem” sözlerinin hatırlatılması ve “Cem Yılmaz’ın gösterisine gider misiniz?” sorusunun yönetilmesi karşısında, “Cem Yılmaz’ın filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum. Memleketimizin öz değerlerine önem vermeyen, dağ ağzıyla konuşan, insanımızla dalga geçen bir adama gitmem, para da vermem, öyle bir mecburiyetim yok. Afrin’de 100 bin asker mermi altındayken oraya giden sanatçılarla dalga geçen, yalaka diyenler değil miydi bunlar? Bunların yaptıkları niye demokratlık da ötekilerin başka bir şey? Bunlar şimdi İmamoğlu’nun yalakası değil mi? Bugün törenlerde ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Bu bize mahalle baskısı değil midir? Ben de, ‘Hoşt’ dedim. Oradaki bin kişi duyacak şekilde söyledim” diye konuştu.

Tavrımız net olur

"Açılım süreci yeniden start alırsa MHP’nin tavrı ne olur?" sorusunu yanıtlayan Şahin, “Bu soruyu sormak bile gereksiz. Tavrımız çok net ve kesin olur” dedi.