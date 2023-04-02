MHP İzmir'de depremzedelerle iftarda buluştu

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, devletin ve milletin bütün varlığıyla, tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programına katıldı. Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda gerçekleşen iftar programında vatandaşlara hitap eden Karakaya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından MHP Genel BaşkanI Devlet Bahçeli'nin talimatıyla depremden etkilenen 11 kent ile vatandaşların göç ettiği 20 kentte depremzedelerin katılımıyla "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programları düzenlediklerini söyledi. Karakaya, depremin üzerinden 55 gün geçtiğini, 2 milyondan fazla depremzedenin yeni bir hayat kurmak için başka kentlere göç ettiğini söyledi.

Depremzedelere gösterdikleri ilgi için İzmirlilere teşekkür eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Depremlerin alanı çok geniş, şiddeti çok büyük, etkisi çok yıkıcı, müdahale şartları da ağırdı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, devletimiz, milletimiz, askerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ilk andan itibaren göz yaşartan birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Depremzede vatandaşlarımızla birlikte oldu. Felaket günlerinde bizleri üzen en önemli şey toplumsal kaos oluşturmak ve devleti itibarsızlaştırmak maksadıyla yapılan yalan yanlış haber servisleriydi. Devletimiz ve milletimiz bütün varlığıyla, tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşlarımızın yanındadır, olmaya da devam edecektir. Açılan yaraların sarılması, yıkılan evlerin ve yok olan ekmek teknelerinin yerine yenilerinin inşası, devletimizin taahhüdüdür. Deprem bölgelerinde normal gündelik hayata dönülmesi, devletimizin tek ve öncelikli gündemidir. Devletimiz yaraların sarılmasına yönelik planlarını yapmış, projelerini birer birer hayata geçirmektedir."

Karakaya, depremin etkilediği kentlerde 332 çadır kent kurulduğunu, yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin buralarda hayatlarını sürdürdüğünü anlattı.

Deprem bölgesinde 290 konteyner kentin oluşturulduğunu anlatan Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kentlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız konaklamaktadır. Yapım süreci başlatılan kalıcı konut ve köy evi sayısı 57 bine ulaşmıştı. Bir yıl içinde 319 bin kalıcı konut ve köy evi inşa edilerek teslim edilecek. Yapılacak olan kalıcı konut ve köy evi sayısı toplam 650 bindir. Sanayi kuruluşlarının üretime başlaması ve geçici ticaret merkezlerinin açılması, tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla geri dönüşlerde artma başlamıştır. Bu da bölgenin normalleşme yönünde ilerlediğinin bir göstergesidir. Ölen canları geri getiremeyiz elbette ama yıkılanları yeniden yaparak, yok olanların yerine yenilerini koyarak Allah'ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen sarabiliriz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz güçlüdür, milletimizi büyüktür."

"İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de deprem felaketinin 11 ilde yaşandığını ama acısını hep birlikte hissettiklerini ifade etti.

Depremin ardından MHP İzmir İl Başkanlığı olarak bölgeye yardım gönderdiklerini belirten Şahin, "Yüreğimiz yandı ama acılarımız bizi birleştirdi. Millet olduğumuzu hem de ne millet olduğumuzu anladık bu vesileyle. Acılar bazen güzel şeyler de doğurur. İl yöneticilerimizle günlerce tır ve kamyon yükledik. Hepinizden Allah razı olsun. Acınızı paylaşıyoruz. Bu acıyı sizinle yaşıyoruz. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.