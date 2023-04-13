MHP İzmir Milletvekili adayları tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, seçimlere 30 gün kaldığını hatırlatarak “Bu 30 günde emeğini, alın terini, çalışmasını esirgeyen herkes vebal atındadır” dedi
FATİH ÖZKILINÇ-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, 28. Dönem İzmir Milletvekili adaylarını tanıttı. Balçova Termal Otel’de “Devlet ve Milletiyle her şeyden önce Türkiye” temasıyla gerçekleşen tanıtım toplantısına milletvekili adaylarını yanı sıra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı MHP’li Serkan Acar ve partililer katıldı.
"BU VAZİFEYİ SANA VERDİ!"
Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, “Bugün bizim düğünümüzdür” dedi. Başkan Şahin, “Türk demokrasi tarihi bir yol ayrımında, 2023'te bu kavşak Türk Milliyetçilerine büyük ve önemli vazife atfediyor. Bu vazife 100 yıl önce seninleydi bugün yine sende! Bayrağına, toprağına, vatanına sahip çıkma vazifesi yine sana verildi. Sen diyorum, sen... Ben, hepimiz... Unutulmamalı ki Türkiye hem Türk dünyasının hem İslam aleminin Balkanlar’dan Afrika’ya gönül coğrafyasının umut ışığıdır. Bu ışığın sönmesi Türk coğrafyasının karanlığa gömülmesi demektir. Güç olma yolunda mesafe kat etmiş Türk Milleti, bu yürüyüşün sekteye uğramaması için milletimizin CHP, PKK, FETÖ ve Pagosçuların eline bırakılmaması gerekmektedir. Biz çalışacağız Allah da nasip edecek. Büyük Türk Milleti, Allah'ın gözettiği, Peygamberin dua ettiği, mazlumların sığınağı ve gönül coğrafyamızın merkezidir. Önümüzde 30 gün var, bu 30 günde emeğini, alın terini, çalışmasını esirgeyen herkes vebal atındadır. Her gönüldaşımız kalan 30 günde vazifesini yapmayan her bir ülküdaşımız, vabal altında kalacaktır bilesiniz" dedi.
İl Başkanı Şahin’in konuşmasının ardından milletvekili adaylar tek tek kürsüye çağırılarak tanıtıldı.
MHP İzmir Birinci Bölge Adayları:
1 HASAN KALYONCU
2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
3 CİHAN ASLAN
4 SELAHATTİN ŞAHİN
5 UFUK AKSOY
6 SIDIKA TOPAL
7 SALİM ARDUÇLU
8 LOKMAN KIZILÖRENLİ
9 NİHAL BAŞ
10 ALİ DURUT
11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
12 HÜLYAAYKAÇ
13 HALİT GÖNDÜZ
14 KAYHAN DERYA
MHP İzmir İkinci Bölge Adayları:
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
2 ABDULKADİR BEKTAŞ
3 İSMAİL OBUZ
4 AYŞEGÜL EKŞİ
5 RECEP AKAN
6 EYÜP ERİM ERGÖREN
7 ÇETİN ALTIN
8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
9 AHMET DEHA İMAL
10 YİĞİT FİKRİ ATALI
11 HASAN SEKİN
12 ERHAN ELİBOL
13 MUSTAFA ÇİNTAŞ
14 MEHMET MERT DOLĞAÇ
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