MHP İzmir Milletvekili adayları tanıtıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, seçimlere 30 gün kaldığını hatırlatarak “Bu 30 günde emeğini, alın terini, çalışmasını esirgeyen herkes vebal atındadır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, 28. Dönem İzmir Milletvekili adaylarını tanıttı. Balçova Termal Otel’de “Devlet ve Milletiyle her şeyden önce Türkiye” temasıyla gerçekleşen tanıtım toplantısına milletvekili adaylarını yanı sıra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı MHP’li Serkan Acar ve partililer katıldı.



"BU VAZİFEYİ SANA VERDİ!"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, “Bugün bizim düğünümüzdür” dedi. Başkan Şahin, “Türk demokrasi tarihi bir yol ayrımında, 2023'te bu kavşak Türk Milliyetçilerine büyük ve önemli vazife atfediyor. Bu vazife 100 yıl önce seninleydi bugün yine sende! Bayrağına, toprağına, vatanına sahip çıkma vazifesi yine sana verildi. Sen diyorum, sen... Ben, hepimiz... Unutulmamalı ki Türkiye hem Türk dünyasının hem İslam aleminin Balkanlar’dan Afrika’ya gönül coğrafyasının umut ışığıdır. Bu ışığın sönmesi Türk coğrafyasının karanlığa gömülmesi demektir. Güç olma yolunda mesafe kat etmiş Türk Milleti, bu yürüyüşün sekteye uğramaması için milletimizin CHP, PKK, FETÖ ve Pagosçuların eline bırakılmaması gerekmektedir. Biz çalışacağız Allah da nasip edecek. Büyük Türk Milleti, Allah'ın gözettiği, Peygamberin dua ettiği, mazlumların sığınağı ve gönül coğrafyamızın merkezidir. Önümüzde 30 gün var, bu 30 günde emeğini, alın terini, çalışmasını esirgeyen herkes vebal atındadır. Her gönüldaşımız kalan 30 günde vazifesini yapmayan her bir ülküdaşımız, vabal altında kalacaktır bilesiniz" dedi.

İl Başkanı Şahin’in konuşmasının ardından milletvekili adaylar tek tek kürsüye çağırılarak tanıtıldı.



MHP İzmir Birinci Bölge Adayları:

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA



MHP İzmir İkinci Bölge Adayları:

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

