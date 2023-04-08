MHP'li Bektaş: İzmir’in Çevre sorunları çözülebilir

İzmir’in çok yönlü bir şehir olarak çevre, insan sağlığı ve tarımsal yönden risk altında olduğunu belirten MHP İzmir milletvekili aday Doç. Dr. Kadir Bektaş, bu sorunların çözülebileceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi 2023 Genel Seçimleri Milletvekili Aday Listelerini YSK’ya teslim etti. MHP’nin İzmir Milletvekili Adayları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda önemli görevler üstlenen Doç. Dr. Kadir Bektaş da yer aldı. MHP’nin İzmir’de 2. Seçim Bölgesinden Aday olan Doç. Dr. Bektaş, ulusal ve uluslar arası sahada gerçekleştirdiği başarılı projelerle tanınıyor. Bektaş, Adaylığı ile ilgili olarak “Doğup büyüdüğüm şehre hizmet etmek her şeyden önce benim için büyük bir gurur vesilesidir. İzmir, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz açısında ülkemizin en önemli şehridir. Gerek yaşanan iklim değişiklikleri ile ilgili gerekse de enerji sorunları ile ilgili alanlardaki çalışmalarımla hemşehrilerime ülkeme hizmet etmek amacıyla aday oldum. Genel Başkanımızın takdirlerine ve teşkilatlarımızın desteğine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.



Partiler 14 Mayıs 2023 Seçimlerine tüm güçleriyle hazırlanırken Milletvekili Aday listelerinde de birbirinden başarılı isimler yer alıyor. MHP’den İzmir Milletvekili Adayı olan Doç. Dr. Kadir Bektaş da onlardan biri. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden dereceyle mezun olan Bektaş, çalışma hayatında da önemli görevler üstlendi. Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği konularında Türkiye’yi çok sayıda uluslar arası toplantıda üst düzeyde temsil eden Kadir Bektaş, İzmir özelinde de önemli projeler hazırlıyor.

İzmir Benim İlk Sevdam

İzmir’den “benim ilk sevdam” diye söz eden Doç. Dr. Kadir Bektaş, “Biz İzmir’i Atatürk’ün sevdiği gibi seviyor, O’nun önemsediği gibi önemsiyoruz. İzmir bizim için İstiklalin ve istikbalin şehridir. İzmir bir tarafından Hasan Tahsin, diğer taraftan İzmir’e süvarileriyle giren Fahrettin Altay ve Yüzbaşı Şerafettin’dir. İzmir Ayhan Işık’tır, Metin Oktay’dır… İzmir adımladığım sokaklarıyla, dost yüzleri, denizi, yeşili ve çalışkan insanlarıyla benim ilk sevdamdır. Görevlerim ve çalışmalarım dolayısıyla birçok ülke ve şehir gezdim, fakat İzmir gibi bütün güzellikleri ve değerleri ahenkle buluşturan başka yer görmedim. O sebeple bana çok şey katan şehrimize, insanlarımıza ve ülkemize hizmet etmek niyetiyle aday oldum” açıklamasını yaptı.

Yüzyılın Şafağındayız

Seçimlerin önemine de vurgu yapan Doç. Dr. Kadir Bektaş “Türk Yüzyılının şafağındayız. 2023 yılı yani Cumhuriyetimizin 100. yılı bölgesinde lider, dünyada sözü geçen Ülke Türkiye’nin de doğuşu olacaktır. Türkiye’nin tüm yapılarıyla yeni yüzyıla hazırlanması gerekiyor. Bilhassa enerji darboğazı ve iklim değişikliği ile ilgili meseleler dünyamızı tehdit ederken, ülkemiz ve İzmir de bu sıkıntılardan payını alıyor. Görev ve uzmanlık alanlarım dolayısıyla çalışmalarımı milletimiz ve hemşehrilerimizle paylaşacağım.” İfadelerini kullandı.

İzmir Riskli Şehir

İzmir’in çok yönlü bir şehir olarak çevre, insan sağlığı ve tarımsal yönden risk altında olduğunu da vurgulayan Doç Dr. Bektaş, “Maalesef İzmir, bilhassa yerel hizmetlerde gerekli önemin gösterilmediği bir şehir. İzmir’in doğal zenginlikleri de insanı da tehlike altında. Örneğin İzmir’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su potansiyeli 483 m3’ dür. Bu çok düşük bir oranı ifade etmektedir. Bu değer Türkiye genelinde ortalama 1.498 m3 ve dünya genelinde ise 2.000 metreküp seviyesindedir. Dolayısıyla su fakiri konumunda olan İzmir'de suyun yönetimi konusu ciddi önem taşımaktadır. Bununla beraber katı atık problemimiz hale çözülememiş, İzmir’in omuzlarında yük olarak kalmıştır.” dedi.

Ortak Havza Yönetimine Geçilmeli

‘Diğer ekonomik hazinelerinin yanında İzmir çok verimli tarım alanlarına da sahiptir. Ovalarımız ve tarımsal havzalarımıza gereken önemin verilmesi gerekmektedir’ diyerek İzmir’in zirai üretimi ile ilgili açıklamalar da yapan Kadir Bektaş, “Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay nehirleri üç önemli tarım havzası oluşturmaktadır. Maalesef bu üç nehir boyunca farklı yerleşim ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atıklardan dolayı her gün kirletilmektedir. Buna engel olmak adına “ortak havza yönetiminin” uygulanması ve atık su arıtma tesislerinin artırılmasıyla birlikte gübreleme ve sulamada yeni sistemlere geçilmesi gerekmektedir. İzmir Tarımına gereken hassasiyeti göstermezsek çok büyük ekonomik ve gıda krizleri ile karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı.



Sözümüz Var

İzmir ve Türkiye için sözümüz de yapacak işimiz de çok. Hiç durmadan çalışacağız. Hemşehrilerimiz gelecekle ilgili hiçbir kaygı duymasınlar. Tarım, turizm, sanayi, ticaret, enerji ve İzmir’i şaha kaldıracak birçok proje ile hizmete hazırız. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdir ve tensipleri ile önümüzdeki günlerde teşkilatlarımızla birlikte çalışmalara başlıyoruz. İnanıyorum ki kurtuluşumuzun zafer şehri İzmir Türk Yüzyılı’nın da en parlak yıldızı olacaktır.” diyerek sözlerine son verdi.

