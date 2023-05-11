MHP'li Osmanağaoğlu: İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP'nin İzmir milletvekili adaylarına yönelik isim vermeden eleştirilerde bulunarak "Biliyoruz ki kahraman Mehmetçiği 'çocuk katliamcısı' olmakla suçlayanlar Mehmetçiğin uğruna kurtuluş mücadelesi verdiği İzmirliler tarafından hak ettiği cevabı alacaktır. Hürriyete kavuşması uğruna binlerce Mehmetçiğin can verdiği İzmir, iradesine ipotek koydurmayacaktır. İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek; Bu dayatmaların hesabını soracaktır. Yanlış hesap, bu kez Bağdat’tan değil; İzmir’den dönecektir" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, seçime sayılı saatler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konak'ta bir otelde gerçekleşen toplantıda Osmanağaoğlu, seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"HER ŞEY MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE"

Toplantıda bir müjde vereceğini kaydeden Osmanağaoğlu, "14 Mayıs’ta çift başlı kartalın, haçlı zihniyetine karşı zaferidir. Bir yanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hemen diğer yanında Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliklerindeki, bir hilal uğruna ömürlerini vakfetmiş, Selçuklu kanını taşıyan çift başlı kartal ordusu, Amerika’sından, Almanya’sına, İngiltere’sinden, Fransa’sına haçlı torunlarıyla birlikte hareket eden, onun bayrağını tutan çoklu masayı büyük bir hezimete uğratacaktır. Türk asrının hemen öncesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayağındaki prangalardan tamamen kurtulacaktır. Asaletin, sadakatin ve cesaretin asli karakterini oluşturduğu İzmirli hemşerilerimiz de bu tarihi seçimlerde engin ferasetiyle tercihini beyan edeceklerdir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, kendine dayatılan istikamete boyun eğmeyecek ve kendi rotasını kendi iradesiyle çizecektir. Bir yandan sessiz taarruzlarla, kirli kumpaslarla, finansal tetikçilerle uğraşırken; diğer yandan bağımsızlık davasını güçlendirecek atılımlar Cumhur İttifakı tarafından hayata geçirmektedir. Tablo o kadar nettir ki; Savunma sanayindeki gelişmelerden rahatsız olan, teknoloji alanındaki adımları itibarsızlaştırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan, dış politikada sergilenen Ankara merkezli ve sonuç alan adımları reddeden, terörle mücadelenin başarıya ulaşmasıyla hayal kırıklığına uğrayan, Türkiye’nin kendi coğrafyasındaki caydırıcı gücü karşısında keyfi kaçan millet ittifakı karşımızda durmaktadır. Her şey milletimizin gözü önünde yaşanmaktadır" dedi.

"100 YILLIK ŞANLLI TARİHİMİZİN İKİNCİ PERDESİ"

Milli Savunma Sanayii yatırımlarına da değinen Osmanağaoğlu, "Halen İzmir’imizde bulunan, ihtişamıyla yüzümüzü ağartan TCG Anadolu gemisi işgalin o karanlık günlerinde Samsun’a doğru ilerleyen Bandırma Vapuru Türk milletine nasıl umut verdiyse; TCG Anadolu’nun verdiği mesaj da bizlere inanç aşılamıştır. Direnişin ve kurtuluşun şehri İzmir’e gelen, deniz aşırı küstahlıklara verilen bir cevap olan TCG Anadolu TCG Anadolu gibi bir şaheserden kim neden rahatsızlık duyar? Nasıl bir zihniyet Türkiye’ye lig atlatan bu eseri 'bir bombaya bakar' diyerek küçümser? Emsallerine fark atan Kızılelma’dan, Milli Muharip Uçaktan kim neden rahatsız olur? “Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz diyerek” bu başarıları itibarsızlaştırmaya çalışanların unuttuğu şey ise şudur: Türkiye Cumhuriyeti eşsiz bir kurtuluş destanının üzerine inşa edilmiş ve o Cumhuriyet 100 yılı geride bırakarak gelecek yüzyılı kucaklamaya hazırlanmaktadır.Ortada bir mucize vardır, o mucizenin adı da Türk mucizesidir. Şimdi ise bütün dünya; ikinci bir Türk mucizesine şahitlik etmektedir. 100 yıllık şanlı tarihimizin ikinci perdesi açılmaktadır. Türk asrının aydınlık şafağı, sökmek üzeredir. Sadece savunma sanayinde değil enerji alanındaki gelişmeler, milletimizle paylaşılan müjdeler de önümüzdeki asra Türk mührünü vuracağımıza olan inancımızı pekiştirmektedir. Gelin görün ki aynı zihniyet enerji ordumuzu oluşturan gemiler alındığında 'gemiler nerede' dediler. Gemiler gelip arama tarama çalışmaları başladığında söz konusu çalışmaları “anlamsız ve sonuç alamazlar” dediler. Doğalgaz bulunduğunda 'bu gazı çıkaramazlar' dediler. Doğalgaz yeryüzüne çıkarıldığında “karaya çıkarılacak boru yok ki” dediler. Bitti mi? Elbette bitmedi. Boruları görünce de “bunları döşeyemezler” söylemlerini utanmadan söylediler. En ilginci ise borular döşenip gaz karaya ulaştırıldığında ise “aslında o gaz bu gaz değil” diyecek kadar şirazeden çıktılar. Düşünebiliyor musunuz? Onlarca yıllık hayallerden biri olan TOGG’u üretmek için adım atıldığında 'beceremezsiniz” diyen, fabrika kurulmaya başladığında “bitirmezsiniz” diyen, fabrika yükselmeye başladığında “üretemezsiniz” diyen, üretim bandında ilk TOGG göründüğünde 'satamazsınız' diyen, on binlerce vatandaşımızın talebi karşısında da aslında 'gemilerle İzmir’e getiriliyor, Türkiye’de üretilmiyor, İtalya’da üretiliyor' gibi utanç verici yalanları servis eden bir Millet İttifakıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"MÜHÜR İZMİRLİNİN"

Osmanağaoğlu sözlerinin devamında ise "İzmirli hemşerilerimize FETÖ’nün kalemşorlarına, FETÖ elebaşına övgüler düzenlere, Kemalizm’i ırkçılık olarak tanımlayanlara itibar etmeyecektir. Seçim çalışmalarımız kapsamında, milletvekili adaylarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarında bizzat yaptığımız gözlem de İzmirli hemşerilerimizin bu hareketi aleni bir hakaret olarak gördüğünü göstermektedir. Biliyoruz ki Atatürk düşmanlarının İzmir’de bir karşılığı olmamıştır, olmayacaktır. Varsa da bir karşılığı hemşerilerimizin sandıkta atacağı tokat olacaktır. Çünkü İzmirli; işgalcinin her türlüsüne hak ettiği cevabı daima vermiştir. Biliyoruz ki kahraman Mehmetçiği “çocuk katliamcısı” olmakla suçlayanlar Mehmetçiğin uğruna kurtuluş mücadelesi verdiği İzmirliler tarafından hak ettiği cevabı alacaktır. Hürriyete kavuşması uğruna binlerce Mehmetçiğin can verdiği İzmir, iradesine ipotek koydurmayacaktır. İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek; Bu dayatmaların hesabını soracaktır. Yanlış hesap, bu kez Bağdat’tan değil; İzmir’den dönecektir. Allah’ın izni ve milletimizin takdiriyle; Cumhur İttifakı, seçimden zaferle çıkacaktır. Ama inanıyoruz ki seçimin esas kazanımı; Kılıçdaroğlu zihniyetinin yenilgisi olacaktır. Kandil’den ve Pennsylvania’dan gelen yalancı bahara kendini kaptıranlar; zemheride kalacaktır. İstiklâl Harbi’nin zafer tacı, Atatürk’ün şehri, Zübeyde Hanım’ın son yuvası olan İzmir bunda kararlı, İzmirli ise buna muktedirdir. Bir tarafta Arif Nihat Asya’nın deyimiyle 'Sangaryos’u Sakarya, İkonyum’u Konya yapan dil' ile konuşanlar vardır Diğer tarafta ise İzmir’in sancaktarı Kadifekale semtine, PAGOS adını layık görenler vardır. Seçim bellidir. Seçim İzmirlilerindir. Eminiz ki Atatürk’ün hemşerisi olan İzmirlinin tercihi; Atatürk’ün çizgisinde olacak, Gazi Paşa’mızın en değerli emanetine; Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan ve gerçekten onu yaşatmak için çaba sarf eden Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek olacaktır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, önümüzdeki Pazar gününden sonra Süper Güç Türkiye’nin şafağı sökecektir. Cumhur İttifakı Türkiye’dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ümit kaynağı, sevdalı yüreğidir.' Şimdi sıra aziz milletimizdedir. Şimdi mühür İzmirlinin elindedir" ifadelerini kullandı.



GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Tamer Osmanağaoğlu açıklamanın ardıdan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İzmir Milletvekilleri hakkında eleştirilerde bulunan Osmanağaoğlu, adaylar için İzmirlinin haketmediği adaylar olduğunu söyledi. Son dönemde muhalefete yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında da konuşan Osmanağaoğlu, saldırıların provakasyon olduğunu, bunları tasvip etmenin doğru olmadığını ifade etti. Osmanağaoğlu, ”Türkiye demokratik bir cumhuriyettir. Herkes hür iradesiyle oyunu kullanacak. Seçmenin oyundan sonra da herkes görevini yapacaktır” diye konuştu.

İZMİR’DEN TOPLAM 5 MİLLETVEKİLİ BEKLİYORUZ

Son dönemde yapılan anketlerde MHP’nin oy oranının düşük çıkmasıyla ilgili soruya da cevap veren Osmanağaoğlu, MHP’nin bugüne kadar kamuoyu araştırmaları veyahut anketörlerin çalışmasını dikkate almadan çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Geçmiş dönemlerde de anketlerde düşük oy çıkmasına rağmen seçimlerde çok farklı bir tablo oluştuğunu hatırlatan Tamer Osmanağaoğlu, “Ben ciddi bir oy alacağımızı düşünüyorum. Her gün binlerce vatandaşımızın elini sıkıyoruz. Elini sıktığımız insanın sİze ne denli yakın olduğunu hissedersiniz. Biz bu yakınlığı hissediyoruz.” dedi. Osmanağaoğlu İzmir’den toplamda 5 milletvekili beklediklerini de sözlerine ekledi.