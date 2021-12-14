MHP'li Şahin: Aliağa'yı örnek gösteriyorum

İzmir’deki Millet İttifakı belediyelerini eleştiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Ben herkese Aliağa’yı örnek gösteriyorum. ‘Aliağa’ya gidin, oradaki belediyeciliği görün’ ondan sonra konuşalım diyorum. Millet İttifakı’nın belediyelerinde böyle bir çalışma örneği yok” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Haber Ekspres’e İzmir ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılar üzerinden “Erken seçim”, “Acil seçim” isteğini değerlendiren MHP’li Şahin, “Türkiye’de hemen bir seçim olmasını Amerika başkanı seçildiğinden bu yana istiyorlar. Çünkü küresel emperyalizm seçim istiyor. Hükümet değişsin istiyor. Küresel emperyalistlerin ve yerli işbirlikçileri de bu çağrıya hemen karşılık vererek Türkiye’de bir seçim olsun istiyorlar. Dolardaki dengesizlik bir aydır var. Ama bunlar seçimi 3 yıldır istiyorlar. Seçimden bir yıl sonra hemen seçim istemeye başladılar. Hâlbuki Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemine geçilmesinin bir gerekçesi vardı. Türkiye’de 60 yılda 60 iktidar değişmişti, bir başbakan 1 yıl 1 ay dayanıyordu. Türkiye'nin bir istikrarsızlık problemi vardı. İstikrarsızlığa son vermek gayesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemine geçildi. Bu sisteme geçiş halkın büyük çoğunluğunun isteğiyle oldu. Şimdi yine eski günlere özlem duyuyorlar. Türkiye’de bundan sonra seçim zamanında olacak” dedi.

Halkın kaos siyasetine cevabı

Son dönemde MHP İzmir’e toplu katılımlarla ilgili ise Şahin, “Bu katılımları bizim bir atılımımız değil halkın Türkiye’deki muhalefet partilerinin yaptığı kaos siyasetine bir cevap olarak görüyorum. Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de insanlar akın akın bize geliyor. Biz bu durumdan gayet mutluyuz. Kaos siyasetinin yapıldığı bir zamanda vatandaşlarımızın partimizi sakin bir liman olarak görmelerinden mutluluk duyuyoruz. İzmir’de partimizin 30 bin civarında üyesi var. Partimize katılımlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bizim parti olarak sayımız çoğalsın, şu kadar üyemiz var denilsin diye bir çalışma içerisinde değiliz. Biz partimize gönül vermiş insanları, aidiyet hissi taşımak isteyenleri üye olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

Ekonomideki sıkıntılar çözülecek

MHP’nin “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında İzmir’de yapılan çalışmalara ilişkin de Şahin, “13-14 Kasım tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Mevlüt Karakaya’nın başkanlığındaki 9 kişilik heyet, İzmir’de İESOB, İZTO, EBSO ve hemşehri derneklerini ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri, açılışlar, medya temsilcileriyle buluşma gibi çok yoğun temaslarda bulunuldu. Yaptığımız temaslarda Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumun beklentilerine, sorunlarına cevap verdik. Partimizin önerilerini dile getirdik. İzmir iş dünyasının en önemli problemi istihdam. Sanayide ara eleman sıkıntısı var. İhracat atağımızla birlikte iş dünyasının daha fazla ara elemana ihtiyaç duyacak. Tabi ki ekonomide doların stabilizasyonunda sıkıntılar var bunu onlarda görüyor biz de görüyoruz. Ama bunun en kısa zamanda düzeleceğini, düze çıkacağımızı, kaos siyaseti yapanların buna çanak tuttuğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda bütün bunların çözüleceğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan kendi işine bakmalı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ülke ekonomisine dikkat çekerek döviz kurundaki yükselişle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım maliyetlerinin ve borç yükünün arttığına yönelik açıklamalarına ilişkin ise Şahin, “Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye ekonomisine dikkat çekeceğine önce kendi işlerine bakmalı. Herkes önce kendi evinin önünü süpürmeli. Buca Metro ihalesini en düşük teklifi veren firma yerine ikinci firmaya vererek İzmirlilerin 500 milyonunu bir yandaş firmaya verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı kendi işine bakmalı. Şehrin problemlerini çözdüğünde insanların dertleriyle hemdert olduğunda konuşur bu mevzuları. Büyükşehir Belediye Başkanı görevi dışında her şeye karışıyor. Ama bir büyükşehir belediye başkanlığı yapamadı” diye konuştu.

“İzmirlinin parası çarçur ediliyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yılda 9.8 milyarlık yatırım yapıldığı açıklamasına da tepki gösteren Şahin, “4,5 milyon İzmirlinin 9.8 milyar parasını harcamış. Bu parayı nereye harcadınız? Biz İzmirliler olarak altyapı eksikliği var diyoruz onlar ‘yağmur çok yağdı’ diyorlar. Altyapımız olması gerekenin altında. Yağmur yağdığında her yeri su basıyor. Trafik problemi var diyoruz ‘Pandemi var herkes arabasını kullanıyor’ diyorlar. Büyük Türk devletinin İzmirliye ayırdığı paranın Tunç Soyer tarafından çarçur edildiğini düşünüyoruz. 3 yılda 9.8 milyar paramız harcanmış ancak insanımızın problemlerine çözecek bir yatırım yapılmadığını görüyoruz. Büyük projelere imza atacak bir bakış açısı yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Seferihisar’ı borç batağına gömüp geldi buraya. Burada ne yapmasını bekliyoruz ki” dedi.

Cumhur İttifakı belediyeleri örnek

İzmir’deki Cumhur İttifakı belediyelerinin çalışmalarını da değerlendiren Veysel Şahin, “Ben herkese bizim belediyelerimizi, Aliağa’yı örnek gösteriyorum. ‘Aliağa’ya gidin, oradaki belediyeciliği görün’ ondan sonra konuşalım diyorum. Millet İttifakı’nın belediyelerinde böyle bir çalışma örneği yok. Bizim belediyelerimizin Aliağa, Menemen, Bergama, Kiraz, Bayındır ve Kınık’ta çalıştığını, yatırım yaptığı görüyorum. Bizim belediyelerimizde biz iş yapıyoruz diye Büyükşehir belediyesiyle kavga ediyoruz” şeklinde konuştu.