MHP'li Şahin'den AK Partili Saygılı'ya "Hayırlı olsun" ziyareti

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin İzmir il yönetimiyle birlikte Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'nin İzmir İl Başkanlığı görevine yeni atanan Bilal Saygılı'ya "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Şahin ve Saygılı "Cumhur ittifakı" vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yeni mevkidaşı Cumhur İttifağı ortağı AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya MHP İzmir İl Yönetimiyle birlikte "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyaret sonrası MHP’li Şahin, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak “AK Parti İl Başkanlığı’na atanan Bilal Saygılı beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Cumhur İttifakı olarak İzmir’de hep birlikte yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.



“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesaplarından ziyarete ilişkin “Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı, kıymetli ağabeyim Veysel Şahin’e ve İl Yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Cumhur ittifakı olarak gelişen, büyüyen ve ilerleyen ülkemizin, Türkiye Yüzyılı vizyonu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.



