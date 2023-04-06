MHP'nin İzmir milletvekili adayları belli oldu

MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu. İki seçim bölgesinde toplam 28 milletvekili adayının gösterildiği İzmir'de ise mevcut milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu seçim bölgelerinde birinci sıradan yeniden aday gösterildi.

Partilerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Milletvekili aday listeleri ile ilgili süreçte ise sona yaklaşılırken Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) milletvekili seçimleri aday listesi belli oldu. Kesin olmayan aday listesine göre partin İzmir'deki mevcut iki milletvekili; Hasan Kalyoncu ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu seçim bölgelerinde birinci sıradan yeniden aday gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkan Vekili iken istifa ederek partisinden milletvekili aday adayı olan Selahattin Şahin ise birinci bölgede dördüncü sıradan aday gösterildi. Terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in amcası Hasan Sekin de ikinci bölgeden on birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen isim oldu.



İKİ MEVCUT MİLLETVEKİLİ LİSTE BAŞI



İki seçim bölgesinin bulunduğu İzmir’de MHP'nin milletvekili aday listesinde sırasıyla birinci bölgede; Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan, Cihan Aslan, Selahattin Şahin, Ufuk Aksoy, Sıdıka Topal, Salim Arduçlu, Lokman Kızılörenli, Nihal Baş, Ali Durut, Abdullah Batuhan Gürbüz, Hülya Aykaç, Halit Göndüz, Kayhan Derya isimleri yer aldı. Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, İsmail Obuz, Ayşegül Ekşi, Recep Akan, Eyüp Erim Ergören, Çetin Altın, İhsan Gürkan Taşkın, Ahmet Deha İmal, Yiğit Fikri Atalı, Hasan Sekin, Erhan Elibol, Mustafa Çintaş, Mehmet Mert Dolğaç da ikinci bölge listesinde yer alan isimler oldu.

48 MİLLETVEKİLİNDEN 43'Ü YENİDEN ADAY OLDU

MHP'nin açıkladığı tüm ilerdeki milletvekili aday isimlerinin yer aldığı listeye göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.

MHP'de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 43 aday şöyle:

"Devlet Bahçeli, Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, Mehmet Taytak, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay, Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Abdurrahman Başkan, İsmet Büyükataman, Kamil Aydın, Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Lütfi Kaşıkçı, Olcay Kılavuz, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Mehmet Bülent Karataş, Celal Adan, Cemal Çetin, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Ahmet Özyürek, Yücel Bulut, İbrahim Özyavuz, İbrahim Ethem Sadef, Ramazan Kaşlı, Halil Öztürk, Yaşar Karadağ, Ümit Yılmaz ve Hayati Arkaz."

MEVCUT MİLLETVEKİLLERİNDEN 5 İSİM LİSTEDE YER ALMADI

Mevcut milletvekillerinden Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Esin Kara, Baki Şimşek, Metin Nurullah Sazak ve Sefer Aycan listede yer almadı.

ADAY LİSTESİNE GİREN YENİ İSİMLER

Listede TRT'nin sevilen dizisi Seksenler dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Özlem Balcı Muğla 1'inci sıradan, siyaset gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkati çeken akademisyen Prof. Dr. İlyas Topsakal ise Samsun 1'inci sırada aday olarak yer aldı.

Daha önce milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç Nevşehir birinci, Pelin Yılık ise Çankırı birinci sıradan aday gösterilirken, milletvekilliği için MHP'nin Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı da Amasya birinci sıradan aday oldu. (HABER MERKEZİ-AA)