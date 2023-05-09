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MHP’li Kalaycı: Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir

MHP’li Kalaycı: Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir
09 Mayıs 2023 Salı 13:11
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili  Mustafa Kalaycı, Erzurum'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili, ''Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağduyulu olunması gerekir. Sabretmeleri gerekir. Çünkü provokasyonlara başvuracaklarını görüyoruz " dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Selçuklu İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ülke gündemini değerlendiren Kalaycı, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:
''Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağ duyulu olması gerekir. Sabretmeleri gerekir. Çünkü provokasyonlara başvuracaklarını görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun durup dururken 'Ben Aleviyim' demesinin, 'Kürtlere  terörist diyorlar' demesinin altında yatan neden nedir? Belli ki bir plan uygulamasını yapıyorlar. Hiçbir zaman vatandaşımız bazında da, siyasi partilerimiz bazında da Kürtlere terörist diyen var mı? Ama bunu  bir cumhurbaşkanı adayı söyleyebiliyor. Kürtler bu ülkenin onurlu vatandaşıdır. 85 milyon insanımızı kardeş bilen bir siyasi partiyiz. Erzurum'da aldığımız bilgiler, Sayın İmamoğlu'nun bazı dayatmaları maalesef. O tarihlerde katılan insanlar var. Asla böyle bir olayı tasvip etmiyoruz. Sükunetli,  sağduyulu ve sabırlı olalım. Bize sahada şunu söyleyenler de var; 'Bunlar nasıl konuşuyorlar? Neden susturmuyorsunuz?' Biz de onlara sabretmelerini söylüyoruz, bilinçli olarak yapıldığını söylüyoruz. 14 Mayıs’ta herkesin yaptığının hesabını vereceğini söylüyoruz. Demokratik özgürlüklerle bu seçimleri tamamlayalım, diyoruz. O olayları biz, asla tasvip etmiyoruz." ()

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