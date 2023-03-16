MHP'li Şahin meclis üyeliğinden istifa etti, aday adayı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Grup Başkan Vekili Salahattin Şahin, meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek partisinden milletvekili aday adayı oldu. Şahin, milletvekili olması halinde 5 yıl boyunca Ankara ve İzmir arasında mekik dokuyacağını söyledi.

MHP'li Şahin meclis üyeliğinden istifa etti, aday adayı oldu
16 Mart 2023 Perşembe 18:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Grup Başkan Vekili Salahattin Şahin, meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek partisinden milletvekili aday adayı oldu. 

Meclis üyeliğinden istifasının ardından yazılı açıklamada bulunan Şahin, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerde  MHP İzmir  1. Bölge Milletvekili aday adaylığı başvurumu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. 2019 Yerel seçimlerinden bugüne kadar Gaziemir Belediye Meclis üyeliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, MHP grup Başkan Vekilliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. Güzel İzmir’imize, vatanımıza, milletimize hizmet yolunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir neferi olarak verilecek her türlü görevi  yerine getirme azim ve kararlılığındayım” dedi.

“MEKİK DOKUYACAĞIM”
Açıklamalarının devamında ise Şahin, Uzun yıllardır Turizm, Ticaret, Siyaset ve Yerel Yönetimlerde edindiğim deneyimlerimiİzmir’in Dünya kenti olması yolunda Merkezi Hükümet ile Yerel Yönetimler arasında bir köprü vazifesiyle aktarmak istiyorum. İzmirli Hemşerilerimizin desteğiyle, MHP Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli beyefendinin olurlarıyla önümüzdeki 5 yıl Ankara ve İzmir arasında mekik dokuyacağım. Şimdiden yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler; #mhp #Milliyetçi Hareket Partisi #milletvekili
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