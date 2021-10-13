MHP’li Şahin’den 10 Ekim anıtı eleştirisi

Alsancak’ta inşa edilen geçtiğimiz günlerde açılan “Hayat Çemberi” adlı 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremle ilgili bir anıt yapılmamışken 10 Ekim Anıtı'nın yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Şahin, önceliğin İzmir’e verilmesi gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için toplanma yeri olan Ankara Tren Garı önünde terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 103 vatandaşın anısına Alsancak’ta inşa edilen “Hayat Çemberi” adlı 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri geçtiğimiz günlerde açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’ne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin değerlendirmelerde bulundu.

“Anlamak mümkün değil”

Önceliğin İzmir’deki yaşanan olaylara verilmesi gerektiğini kaydeden MHP’li Şahin, “Ankara’da olan bir olay nedeniyle İzmir’de anıt yapılmasına gerek yok. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 117 vatandaşımızı kaybettiğimiz depremle ilgili farkındalık oluşturmak için bir anıt yapıldı mı? Yapılmadı. Kentimizde yaşanan bir olayla ilgili bir anıt yapımına öncelik verilmeliydi. Önce İzmir denilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz İzmir’i yönetmekle yükümlü. Bu anıtın yapılması doğru değil. Reyhanlı’da, Ankara Garı önünde, Güvenpark’ta, Merasim Sokak’ta, İstanbul Sultanahmet’te, Gaziantep’te de PKK ve DEAŞ’ın saldırıları oldu, vatandaşlarımızı kaybettik. Mekânları cennet olsun. Ancak tüm bu saldırılarla ilgili İzmir’de anıt yapmaya kalkarsak kentte anıt yapacak yer kalmaz. Öncelik İzmir ve İzmirli olmalı. İzmirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve meclis üyelerini İzmir’e hizmet etsin diye seçti. Başka kentlere hizmet etsin diye seçmedi. Anlamak mümkün değil” dedi.

“İzmirli ne yaptığını soracak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önceliği İzmir'e vermesi gerektiğini ifade eden Şahin, “İcraatın başı Sayın Soyer. Bu konulara karar veren o. Öncelikleri iyi belirlemesi lazım. Göreve başlayalı 2,5 yıl oldu. Deprem, Kovid salgını oldu ama yine de süreç devam ediyor. Bu süreçte Sayın başkana, İzmirli ne yaptığını soracak. Her şeyi depreme ve salgına bağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.