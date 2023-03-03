Millet İttifakı adayını belirledi

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Millet İttifakı adayını belirledi
03 Mart 2023 Cuma 09:15

Gözler Millet İttifakı'nın adayına çevrilmişken, 6'lı Masa son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.

12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

Toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla metin yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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