Millet İttifakı, vaatleri denetliyor

Yeni hizmet dönemine hızlı başlayan Millet İttifakı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Millet İttifakı'nın Karpuzlu, Köşk ve Koçarlı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da hazır bulundu.

Toplantıların ilki geçen hafta Nazilli'de gerçekleştirilmişti. Bu haftaki toplantıda da Aydın için uyum içerisinde çalışma iradesi bir kez daha ortaya konuldu. Toplantıda, alınan kararların ve verilecek hizmetlerin hızlı, koordineli ve bütünsel olarak uygulanmasına vurgu yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın geleceği için seçim döneminde vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirilmesi için koordinasyon toplantılarının sıklıkla yapılacağını belirtti. Millet İttifakı belediyeleri olarak fikir alışverişine özel önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Bütün gayemiz belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve Aydın'ı daha ileri taşımak. Millet İttifakı olarak Aydın için el birliğiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Aydınlılara daha iyi hiçmet vermek için bu koordinasyon toplantılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yenipazar'da yüzme kursu

Yenipazarlı çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Yenipazar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği kurslarla yüzme öğrenecek. Kursları çocukların eğlenerek yüzme öğrenmeleri ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri için düzenlediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Yenipazarlı çocukları yüzme kurslarına davet etti. Yenipazar Belediyesi önünde kurulan seyyar havuzda düzenlenecek olan kursların kayıtları başladı ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Kurslar ise 29 Temmuz - 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak isteyen çocuklar Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi ve Yenipazar Belediyesi önüne kurulan bankolarda kayıt yaptırabilir.