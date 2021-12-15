Millet ittifakına iki parti daha katılıyor

Son dönemde siyaset sahnesi ısınırken ittifakların ortaklıklarını genişletme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Millet İttifakı'yla ilgili ortaya atılan bomba bir iddia ise gündemi değiştirecek. İddiaya göre DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na dahil olacak ve mevcut ittifakın adı Büyük Millet İttifakı olarak değiştirilecek

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'yla ilgili çok çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

Daha önce hiç dile getirilmeyen bir iddiayı açıklayacağını söyleyen Yarkadaş, "Biraz Millet İttifakı'nın koridorlarında dolaştım. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin de bu ittifaka katılıp katılmayacağı sorusunu yönelttim. Edindiğim bilgi ve izlenim şu; DEVA Partisi ve Gelecek Partisi eğer bir aksilik çıkmazsa ocak ayında Millet İttifakı'na resmen katılacaklar. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin katılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın ismi değişecek ve Büyük Millet İttifakı olacak." diye konuştu.

CHP KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Daha önce ittifaklar konusunda açıklama yapan CHP'li Engin Altay, "DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ittifaka katılacak mı?" sorusuna, "Millet İttifakı'ndaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi, yapılacak görüşmelerle ilgili olarak parti yetkilileri tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir" yanıtını vermişti.