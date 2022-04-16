Millet ittifakının seçim planı ortaya çıktı!

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler de planlarını hazırlamaya devam ediyor. Son olarak 6'lı masanın seçim planı kulislere sızdı.

Türk siyasetinin ana gündem maddesini 2023 seçimleri oluşturuyor. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların devam ettiği sırada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışı, siyaset sahnesine yeni bir ivme kazandırdı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Cumhur İttifakı'nın seçim yasası hamlesine karşılık vermek isteyen 6'lı masa da yeni bir seçim planı hazırladı. Bu plana göre "Sağ seçmen Chp'ye oy vermez" engelini aşmak isteyen 6'lı masadaki partiler, milletvekilliği seçimlerinde Chp'den bağımsız ikinci bir liste hazırlığına girdi. Bu liste ise 'sağ' olarak değerlendirilen DEVA, Gelecek ve Saadet'ten oluşacak.

"SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEKTE TEREDDÜT EDEBİLİR"

Konuyla ilgili muhalefet kulislerinde şu değerlendirme yapılıyor: "Cumhur İttifakı'ndaki partiler birbirlerine daha yakın. MHP, BBP seçmeni rahatlıkla AKP listelerine oy verebilir. Ancak Millet İttifakı'ndaki 'sağ grup' partilerinin seçmeni CHP listelerine oy vermekte tereddüt yaşayabilir. Diğer yandan 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi liderlerin CHP listelerinden aday olması' AKP tarafından propaganda amaçlı kullanılabilir."

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın yaptığı yasa değişikliklerini inceleyen altı partinin "karşı formül üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü" belirtilirken "ittifak içinde ittifak" yaklaşımının da gündemde olduğu kaydediliyor.

İKİNCİ BİR LİSTE HAZIRLANACAK

Buna göre, 6'lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek. Üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Partilerin altısı birden tek ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyecek ve seçimde bu aday desteklenecek. Ancak üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde kalan diğer partilerden ayrı bir liste oluşturacak ve yine tek bir parti listesinden seçime girecek. Bu yolla sağ seçmenin daha rahat oy verebileceği ikinci bir yapı elde edilecek.