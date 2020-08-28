Mücadele için güçlü mesaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezasıyla ilgili, "Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir. Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" dedi.

AK Parti'li Çelik, Yeni Zelanda'nın İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlar ile mücadele için hem hukuki hem de siyasi olarak güçlü mesaj verdiğini belirtip, şunları kaydetti:

"İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye’nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız."

