Muhalefet liderlerinden tweet zinciri

Muhalefet partilerinden sosyal medyada 128 milyar dolar nerede tweet zinciri oluşturdu

Muhalefet partileri sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden 128 milyar dolar nerede zinciri oluşturdu.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" yazıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketledi.

Akşener de "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam.

Sayın Temel Karamollaoğlu sizde yeni bir bilgi var mı?" yazarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu etiketledi.



Karamollaoğlu da "Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarcur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi Gültekin Uysal Bey?" yazarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı etiketledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "Elbette bu tekerlek kalmaz bu tümsekte Temel Bey! Anadolu'nun Moğal İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunun parçası bu hiçleştirilen 128 milyar dolar. Sormaya devam. İlk bulan arasın" diyerek Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'nu etiketledi.

Muhalefet partilerinin tweet zinciri sosyal medyada büyük ilgi gördü.