Muhalefetten Erdoğan'a 'açsa doyuruverin' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği "Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin." sözlerine muhalefetten yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Muhalefeti eleştiren Erdoğan'ın konuşmasında söylediği "Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin." sözlerine muhalefet tepkisiz kalmadı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan "Millet açsa onları da siz doyuruverin" demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin.

AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur." sözleri ile yanıt verdi.



SENİN ŞİRAZEN ARTIK KAYDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu sözlere kayıtsız kalamadı. Akşener de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın

@RTErdogan

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Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.

Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız.

Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz." dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Bu ülkede, yanlış politikalar nedeniyle aç ve yoksul bırakılan insanımızın karnını kimin doyuracağı tartışmalarının yapılmasından hicap duyuyoruz!

Biz Saadet Partisi olarak, açlığın ve yoksulluğun tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye istiyor ve bunun için gayret ediyoruz.

81 ilimizin tamamında geçim derdimizi, problemlerimizi ve çözüm yollarını konuşmak için gerçekleştireceğimiz basın toplantılarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.

Cuma günü, 14.30’da meydanlarda buluşalım!" sözlerini kullandı.