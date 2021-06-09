MİDENİZ BULANIYORSA...
MİDENİZ BULANIYORSA...
0
KORONA 32 KEZ MUTASYONA UĞRADI
KORONA 32 KEZ MUTASYONA UĞRADI
0
CEM YILMAZ'DAN TEPKİ!
CEM YILMAZ'DAN TEPKİ!
0
TEK SEFERDE 10 BEBEK DOĞURDU
TEK SEFERDE 10 BEBEK DOĞURDU
0

Muhalefetten Erdoğan'a 'açsa doyuruverin' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği "Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin." sözlerine muhalefetten yanıt geldi

Muhalefetten Erdoğan'a 'açsa doyuruverin' yanıtı!
09 Haziran 2021 Çarşamba 15:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Muhalefeti eleştiren Erdoğan'ın konuşmasında söylediği "Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin." sözlerine muhalefet tepkisiz kalmadı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan "Millet açsa onları da siz doyuruverin" demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin.

AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur." sözleri ile yanıt verdi.


SENİN ŞİRAZEN ARTIK KAYDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu sözlere kayıtsız kalamadı. Akşener de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın
@RTErdogan
.
Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.

Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız.

Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz." dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Bu ülkede, yanlış politikalar nedeniyle aç ve yoksul bırakılan insanımızın karnını kimin doyuracağı tartışmalarının yapılmasından hicap duyuyoruz!

Biz Saadet Partisi olarak, açlığın ve yoksulluğun tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye istiyor ve bunun için gayret ediyoruz.

81 ilimizin tamamında geçim derdimizi, problemlerimizi ve çözüm yollarını konuşmak için gerçekleştireceğimiz basın toplantılarımıza tüm  vatandaşlarımızı davet ediyorum.

Cuma günü, 14.30’da meydanlarda buluşalım!" sözlerini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #açsa doyuruverin #kemal kılıçdaroğlu #meral akşener
Önceki Haber
Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?
Sonraki Haber
Göztepe'de Coentrao iddiası
Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olanları buyurun siz doyuruverin
Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olanları buyurun siz doyuruverin
0
Akşener: Sen sarayında sefa sürerken, milletin feryadı her geçen gün artıyor
Akşener: Sen sarayında sefa sürerken, milletin feryadı her geçen gün artıyor
0
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı iddialar!
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı iddialar!
0
CHP'li Sertel'den TRT tepkisi: Denetleyemiyoruz!
CHP'li Sertel'den TRT tepkisi: Denetleyemiyoruz!
0
Boztepe: Gelir artışları belediye hizmetlerine yansımalı
Boztepe: Gelir artışları belediye hizmetlerine yansımalı
0
Sındır: 4 ayda 36 bini aşkın esnaf iflas etti!
Sındır: 4 ayda 36 bini aşkın esnaf iflas etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.