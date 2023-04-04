Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: Ben çok daha şanslıyım

Cumhurbaşkanlığı seçiminin her halükarda ikinci tura kalacağını ifade eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, ben mi? Bana sorarsanız ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre"dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını herkesin bildiğini savunan İnce, "Biz 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Biz iki hafta sonra kim yarışacak, o iki adayı seçeceğiz. Bu bir ön seçim olacak. Milletimize şunu soruyorum, birinci turu düşünmeyin. Bu her halükarda ikinci tura kalacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, ben mi? Bana sorarsanız ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre." diye konuştu.

"Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kuruldu?" sorusuna İnce, "Aynen. 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir. Nasıl partilisin? Orada fark edeceksin. Birbirine kumpas kuran tipler var orada, partisinin kendi evlatlarına." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı seçilirsem 13 kurul, 13 de bakan olacak"

İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu millet beni cumhurbaşkanı seçerse bir hayalim var, bir danışma meclisi kuracağım. Şu anda var bir istişare kurulu ama sadece eski Meclis başkanlarından oluşuyor, işlevsel bir şey değil. Ben ak saçlılardan oluşan bir danışma konseyi kuracağım. Bunlara önereceğim isimleri de seçimden önce açıklayacağım. 40 isim, 40'lar Meclisi."

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı kurullarını tek çatı altında toplayacağını belirten İnce, bakanlık sayısını da 13'e düşüreceğini ifade etti.