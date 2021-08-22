Muharrem İnce'den İzmir'de iktidar mesajı

Memleket Partisi İzmir birinci olağan kongresinde konuşan Genel Başkan Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin iktidarını gördüğünü belirterek “Zor işlere bayılırım. Ne derlerse desinler bizim yolumuz doğru bir yoldur” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Memleket Partisi İzmir birinci olağan kongresi Genel Başkan Muharrem İnce'nin katılımıyla, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan İnce’nin yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, genel merkez yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Kurucu il başkanı Cüneyt Oğuz’un tek aday olduğu kongrede konuşan Genel Başkan İnce, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve merkezi iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.



Güneş İzmir’den doğacak

Kongrede konuşan İl Başkanı Cüneyt Oğuz, “İl kongremizi yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İzmir çok önemli, kuruluş ve kurtuluşun şehri. Memleket’in güneşi İzmir’den doğacak, tüm yurdu aydınlatacak” dedi.

“Memleket Partisi’nin iktidarını görüyorum”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ise iktidar mesajı vererek “Türkiye’nin aydınlık yüzü, Atatürkçü, yurtsever, cumhuriyetçi insanların kenti İzmir. Hepinizi saygı ve sevgiyle izliyorum. Bugün bir yanılgımı söyleyeyim. Cüneyt haklı çıktı, ben yanıldım. Kongreyi aslında stadyum gibi bir yerde yapacaktık, ama ben daha biz yeni kurulduk Cüneyt dedim. Keşke demeseymişim. Anlaşılan, 2’nci il kongreyi stadyumda yapacağız, belli oldu. Memleket Partisi’nin, ocak ayında erik ağacının dallarında karlar buz tutmuşken, ortada hiçbir şey yokken, mayısta tohumların açacağını, sonra çiçekler açacağını, sonunda kütür kütür erik olacağını görür gibi Memleket Partisi’nin iktidarını görüyorum. Zor işlere bayılırım. Ne derlerse desinler bizim yolumuz doğru bir yoldur” diye konuştu.

İnce’den Soyer’e tepki

İzmir’de Memleket Partisi afişlerinin belediye zabıtaları tarafından söküldüğünü belirten İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef aldı. İnce, “Türkiye’nin en büyük tarikatının adı nedir. Afişçiler tarikatı. Bu afişçiler tarikatı yeni çıktı. Bunun içinde sağcı var, solcu var, din tüccarı var, dindar geçinen var, Atatürkçü geçinen var. CHP, benim 42 yıllık mücadele verdiğim Atatürk’ün kurduğu parti. Devletin 128 milyar dolarının, kurları sabit tutmak için çar çur edildiğini, piyasaya anlattı. CHP yönetimini kutluyorum, doğru bir iş yaptı. 128 milyar dolar, sırf damat başarılı görünsün diye piyasaya peşkeş çekildi. CHP afişlerini astı, valilikler kaldırdı. O zaman, CHP doğru yapmıştır dedik. Şimdi hudut namustur afişleri var. Onu da valilikler topluyor. Hudut namustur, bu doğru bir iştir. Ama AKP’nin valilileri bu afişleri de toplattı. Yani muhalefet partileri doğru bir iş yaptı, AKP zulmetti. Gelelim Memleket Partisi’ne… Yeni kurulmuş bir parti il kongresini yapacak, gençlerimiz salonun dışına afiş asmışlar. Belediye zabıtaları bunları koparmış, atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur Atatürkçü olsanız ne olur. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların da başkanıyım diyordun. Flamingolara itirazım yok ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiği bilmiyorsun! Sen kimsin benim afişlerimi söküyorsun! Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip’in akrabası çıkıyor. Bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Onlarda belediye rantı, hazine parası yok. Gönüllülerin parası var. Kaç paraysa bayrakların faturası Büyükşehir Belediye’sine götürüyorsunuz, kendi maaşından partimize bağış yapmasını istiyorsunuz” dedi.



“Gün olur devran döner”

Soyer’e yönelik elentilerine devam eden İnce, “Ben sizi çıkaramadım, Memleket Partisi’ni çıkaramadım diyorsan, hatırlatayım. Hani yerel seçimlerden önce ben ameliyatlıyken beni aradın, ‘Burada birkaç ilçede sıkıntımız var, sizin burada taraftarlarınız var, gelseniz bana yardımcı olsanız’ demiştim. Bende ameliyatlıyken buraya gelip miting yapmıştım ya, o kişiyim ben. Gün olur devran döner. Ha şunu diyorsan, kardeşim hizmet yapayım ya da yapmayayım, İzmir’de seçim çantada keklik, diyorsan. Öyle değil artık seçenek var, Memleket Partisi var. Gerçek Atatürkçülerin gerçek cumhuriyetçilerin partisi burası. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir. AKP ile mecliste yan yana durunca arkadaşlar etkilenmiş. Demokrat olun. Genel merkezdekilerin gözüne girmek önemli değil milletin gözüne girin” şeklinde konuştu.



“Bölen değil göreniz”

“Bazıları diyor ki siz, bölen misiniz?” diyerek konuşmasını sürdüren İnce, “Rahmetli Ecevit’e de böyle demişlerdi. Ecevit başbakan oldu, ama ona bölen diyenler olamadı. Biz bölen değil, geleceği göreniz. Üç sene önce ben kazanırsam döviz düşer, yorgun Erdoğan kazanırsa dolar 8 ila 9’a yükselir demedim mi? Oldu mu, oldu” dedi. CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan Menemen önceki dönem Belediye Başkanı Tahir Şahin’in son yerel seçimlerde CHP tarafından aday gösterilmemesine değinen İnce, “Menemen’de başarılı bir belediye başkanı var. Adam başarılı. Aday yapmadılar. Neden yapmadılar? Muharrem İnce’ye destek verdi diye. Hay Muharrem İnce kadar taş düşsün kafana! Aday yapmadın, sonra ne oldu. Belediye başkanını tutukladılar. Mecliste çoğunluk var, meclis kendi içinde seçim yapıyor kendi meclis üyeleri AKP’nin adayına oy veriyor. O meclis üyelerini genel merkez yazdı. Bölen kim? Soruyorum size… Biz bir göreniz, onlar bir bölen. Önümüzdeki bir yıl içinde kimin gören olduğunu kimin bilen olduğunu herkes bilecek” ifadelerini kullandı.

Hedef: Tam bağımsız Türkiye

Memleket Partisi iktidara geldiğinde yapacağı çalışmaları ve izleyeceği politikaları aktaran İnce, “Bana seçim döneminde senin hiç camide çekilmiş fotoğrafın var mı diye sordular. Ben de dedim ya biz camiye fotoğraf çekilmeye değil ibadet etmeye gidiyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda rektör atama yetkimi kullanmayacağım. Biz bu ülkede Memleket Partisi olarak kuvvetler ayrılığı istiyoruz, hukuk devleti istiyoruz. 85 milyonun güvenebileceği bir sandık güvenlik sistemi istiyoruz. Torpil yerine liyakat istiyoruz. Engelsiz bir sokak, okul ve şehir istiyoruz. İsrafın yok olmasını istiyoruz. Adaletli ücret dağılımı, güvenilir veriler, yalan söylemeyen TÜİK istiyoruz. Canlıya beyaz et demeyen Cumhurbaşkanı istiyoruz. Mikrofonu eline aldığında sanat diyen siyasetçi istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalar, sokaklarda boğulmamak istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası istiyoruz. Katma değeri yüksek ürün üreten, marka oluşturan, tasarım yapan bir memleket istiyoruz. Yeniden kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olmak istiyoruz. Kadınların iş gücüne katılım oranının yükselmesini istiyoruz. Tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Bebek bezinden KDV alıyorlar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bunu almayacağım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti geleceği çocuğun kakası üzerine mi kuruyorsunuz!” açıklamalarında bulundu.