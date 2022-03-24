Muharrem İnce, depremzedeleri dinledi: Devlet de belediye de sınıfta kaldı

İzmir programına depremzedelerin sorunlarını dinleyerek başlayan Memleket Partisi Genel Genel Başkanı Muharrem İnce, depremzedelerin sorunlarını gündeme taşıyacağını belirterek İzmir’de devletin ve belediyenin sınıfta kaldığını söyledi



FATİH ÖZKILINÇ- Partisinin çeşitli programlarına katılmak üzere İzmir'e gelen Memleket Partisi Genel Genel Başkanı Muharrem İnce, kentte ilk ziyaretini İzmirli depremzedeleri tarafından kurulun İZDEDA'ya yaptı.

Depremzedeler ilginç durumda



Burada İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, İnce’ye yaşadıkları süreci anlattı. Özkan, “Biz İzmir depremzedeleri olarak ilginç durumdayız. 80 bin depremzedeyiz. Bu kadar az olmamızın sebebi umutsuzluk. Biz en fazla genel başkan ağırlayan derneğiz ancak bir çözüme kavuşamayan bir derneğiz. Devletimizin verdiği rapora göre ortalama 80 bin daire zarar gördü. Bornova Bayraklı ve Karşıyaka etkilenirken, bulunduğumuz Bayraklı ölümlerin olduğu depremden en fazla etkilen yer olunca burada 7 proje alanı yapıldı. Devletimiz burada proje konutları yapıldı.700 konut teslim etti ancak sadece 200 tanesi oturabildi tam olarak bittiği için. Vatandaş içine girerken malzeme kalitesi düşük olduğu için 30-40 bin TLmasraf yaptı. Şehir hastanesini olduğu yerde ise 3 bin konut inşa ediliyor. Bu konutların inşası yüzde 70 seviyesinde. Bize bin 500 burada, 3 binde yukarıda ağır hasarlılar için konut yapılıyor. Ancak 80 bin konuttan 75 bini hala çözümsüz duruyor. Deprem olduğunda faiz yüzde 1,11 ve kentsel dönüşüm kredisi 200 bindi. Şimdi ısrarla kentsel dönüşüm kredisi 400 bine çıkarıldı ancak faiz oranı ise hiç düşürülmedi. Bizim evlerimiz yıkıldığında 300 bin TL olan inşaat maliyeti şu an 800 bin TL. Biz bunun altından kalkacak durumda değiliz. Emsal artışı istedik yüzde 20 verildi ancak bunu da TMMOB mahkemeye taşıdı” dedi.



“Moralinizi yüksek tutun”



Depremzedeleri dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Muharrem İnce ise “Deprem olduğunda İstanbul'da toplantıdaydık. Hemen toplantı bitince sabahında buraya geldim. Çalışmalar devam ediyordu, arıyorlardı insanları. Aklıma hemen 1999 yılı geldi ve bizim yaşadığımız İzmirliler de yaşayacak dedim. Burada belediye de devlette sınıfta kalmış. Ben bu işi 1999'da ağır yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben 5 sene sandalye sallandığında ne oluyor diye korkuyordum. Önce kendinizi sağlam tutmaya çalışın. Geçer bu günler. Bunları yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bu durumunuzu gündeme taşıyacağım. Hiç kuşkunuz olmasın. Moralinizi olduğu kadar yüksek tutmaya çalışın" diye konuştu.