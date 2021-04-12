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Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

CHP'den istifa ederek, parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
12 Nisan 2021 Pazartesi 10:25

'Memleket Hareketi' başlatarak, CHP'den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İnce'nin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muharrem ince #Koronavirüs #chp
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