AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
0
REKOR FİYATA SATILDI!
REKOR FİYATA SATILDI!
0
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0

Muharrem İnce parti için tarih verdi

CHP'den istifa ederek parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Ankara'da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini inceledi. İnce, "Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız" dedi

Muharrem İnce parti için tarih verdi
29 Mart 2021 Pazartesi 13:48

'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden eski Yalova Muharrem İnce,  Ankara'da Çankaya Çetin Emeç semtinde bulunan ve inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı. Tadilat halindeki parti binasını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan İnce, açıklama yaptı. İnce, parti genel merkezinin mütevazı bir bina olduğunu, bir yıllık kirasını ödediklerini, giderlerini kurucu üyeler ile karşılayacaklarını söyledi.

'NİSAN'DA PARTİMİZİ KURUYORUZ'

İnce, nisanda partiyi kuracaklarını belirterek, "Kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte nisan ayı içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuracağız. Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Ramazan ayı içerisinde açılış yapmayı düşünmüyoruz. Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Tüzüğümüzü, programımızı vereceğiz. Yine nisan ayı içerisinde partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız" ifadesini kullandı.

'DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ DEMEYECEĞİZ'

İnce, partisinin ortak akıl partisi ve Avrupa'nın en demokratik tüzüğüne sahip parti olacağını belirterek, "Tek başına ben karar vermeyeceğim. Partinin organları seçim yapacak. Örneğin, genel sekreteri de parti meclisi seçecek. İddialı bir parti olacak. Daha başlarken, ortada fol yok yumurta yokken, 'biz dostlarımız ile iktidar olacağız' demeyeceğiz. Biz tek başına '50+1'i alacağız' iddiası ile ortaya çıkacağız. Ama seçim yaklaştığı zaman bakacağız. Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz. Ona göre karar vereceğiz. 'İttifak kurulmaz' anlamında bir şey söylemiyorum. İttifak tabii ki kurulmalıdır. Bu sistemde kurulur. Hiçbir itirazım yok bunlara. Ama ortada seçim yokken, ittifak ile yola çıkmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Biz kavga eden bir muhalefetten ziyade, yol gösteren bir muhalefet olacağız. Muhalefet etmekten asla kaçınmayacağız. Gördüğümüz yanlışları sonuna kadar en sert biçimde karşı çıkacağız. Ama aynı zamanda çözüm de üreteceğiz" diye konuştu.

İnce, farklı bir muhalefet partisi olarak yola çıkacaklarını belirterek, Meclis'te gerçekleşen grup toplantılarında liderlerin konuşmalarını eleştirdi. İnce, "Salı günleri Meclis'in kavga günü; biz böyle bir çarpışmanın içinde olmayacağız. Türkiye'nin sorunları çözülür. İnanıyorum ben buna. Türkiye barışırsa, Türkiye kucaklaşırsa, Türkiye bu kısır kavgalardan kurtulursa, önce yargıdan başlayarak aşağıya doğru kısa süre içerisinde toparlanacağımıza, özgürleşeceğimize, zenginleşeceğimize, refah içinde yaşayacağımıza inanıyorum. Biz salıdan salıya, çarşambadan çarşambaya kavga eden bir muhalefet değil, Türkiye'yi yöneten ve yönetmek isteyenlere yol gösteren, ön açan, umut vaat eden, seçenek üreten, çözüm üreten bir parti olacağız. Çok yakında zaten milletimiz ile kucaklaşacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #muharrem ince #ankara #memleket hareketi
Önceki Haber
Eşini üzerine benzin dökerek yaktı!
Sonraki Haber
İzmir'de kaç kişi aşı oldu?
Alkollü içkinin ÖTVs'si 7 Bakanlığın bütçesinden fazla
Alkollü içkinin ÖTVs'si 7 Bakanlığın bütçesinden fazla
0
CHP'li Bakan'dan Soylu'ya polis intiharı tepkisi!
CHP'li Bakan'dan Soylu'ya polis intiharı tepkisi!
0
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kararımızı verdik
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kararımızı verdik
0
CHP'li vekil açıkladı: GDO'lu üretim yasak ama ithalat serbest!
CHP'li vekil açıkladı: GDO'lu üretim yasak ama ithalat serbest!
0
Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
0
AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi
AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.