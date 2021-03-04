Muharrem İnce sloganlarını açıkladı: MAVİ

Kendi partisini kuran Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı. İnce, ilk sloganlarının 'MAVİ' olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Muharrem İnce, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Parti sloganını açıklayan İnce, ilk sloganlarının 'MAVİ' olduğunu söyledi. İnce MAVİ'nin açılımının ise "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş'in baş harfleri" olduğunu belirtti.

Memleket Hareketi ile ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğini de anlatan İnce, "Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız." dedi.

"YÜZDE 50+1 ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hedeflerinin iktidar olmak olduğunu ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık. Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir."