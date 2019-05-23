Murat Bakan: İşsizlik fonu işçiye gitmiyor!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun detaylarını TBMM gündemine taşıdı.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki toplam varlıkların reel olarak azalışı 2017 yılında başladı. Ancak durumun ciddiyeti, işverenin İşsizlik Fonu'ndan kullandığı teşvik ve desteklerin nisan ayında işçi ve işveren primi olarak yatırdığı tutarı geçmesiyle ortaya çıktı.

Fon varlıkları 2019'un ilk 4 aylık döneminde reel anlamda yüzde 3,02 oranında azaldı.

Mart ayında 130 milyar 597 milyon lira olan İşsizlik Fonu varlıkları, nisan ayında 130 milyar 208 milyon liraya geriledi. Fon varlıkları bir ayda 467 milyon lira azalmış oldu.

Nisan ayında fonun gelirleri azalırken, giderleri yüzde 67 arttı. Fonun toplam gelirleri Mart'ta 3 milyar 339 milyon lira iken, Nisan'da 3 milyar 91 milyon liraya geriledi. Fakat Mart ayında toplam giderleri 2 milyar 79 milyon lira olan fonun giderleri, Nisan'da 3 milyar 480 milyon liraya yükseldi.

İşverenin Nisan'da İşsizlik Fonu'ndan kullandığı teşvik ve destekler ise, işçi ve işveren primi olarak yatırdığı tutarı geçti.

İşçiyi desteklemeli

İşsizlik Fonu'ndaki azalışın 2017'den beri devam ettiğini ancak özellikle geçtiğimiz nisan ayında durumun ciddiyetinin ortaya çıktığını belirten Bakan, "Nisan ayında işverenlerce fona işçi ve işveren primi olarak 1 milyar 306 milyon lira para yatırılırken; aynı ay fondan işverene sadece teşvik ve destek ödemeleri için 1 milyar 345 milyon lira aktarıldığını görüyoruz. Fondan aktif işgücü programları ve işbaşı eğitim programları için de sırasıyla 746 ve 256 milyon lira harcanıyor. Aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ile işverene işgücü sağlanmasından dolayı aslında bu ödemeler de işverene yapılmış oluyor. Bunun yanı sıra fondan yapılan işsizlik maaşı ödemelerinin de mart ayında 678 milyon lira iken nisan ayında 1 milyar 57 milyon liraya tırmandığını görüyoruz. Bütün bu desteklere rağmen ülkedeki işsizlik azalmıyorsa o zaman bir sıkıntı var demektir. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverene doğrudan ve dolaylı olarak verilen; 1 milyar 345 milyon liranın yanında aktif işgücü ve eğitim programları için de harcanan 746 milyon ve 256 milyon liradan yararlanan firmaların hangileri olduğunu, bu firmaların yapılan bu destekler karşılığında sağladıkları istihdamın oranlarını ve bu oranların ülke ekonomisine sağladığı doğrudan ve dolaylı katkısının ne olduğunun cevabını istiyoruz" diye konuştu.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Son yıllarda azalıyor

CHP'li Murat Bakan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a şu soruları yöneltti: