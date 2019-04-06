Murat Bakan: Mağlubiyeti hazmedin

Torbalı Belediye Başkanı Uygur’a yönelik yapılan açıklamalara tepki veren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, “İsmail Uygur gibi vatansever bir belediye başkanına, başlatılan algı operasyonuyla yeni bir kumpas kurulmasına izin vermeyeceğiz. Yapılacak her türlü hukuksuzluğun karşısında Torbalı halkı ile birlikte olacağız” dedi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Atilla Kaya çok sert sözlerle Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’a yüklendi.

Uygur’a yönelik yapılan açıklamalara tepki veren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, “İsmail Uygur gibi vatansever bir belediye başkanına, başlatılan algı operasyonuyla yeni bir kumpas kurulmasına izin vermeyeceğiz. Yapılacak her türlü hukuksuzluğun karşısında Torbalı halkı ile birlikte olacağız” dedi.

Kutuplaştrıcı söylemler

AKP’nin üslubunu eleştiren ve mağlubiyeti hazmetmelerini tavsiye eden CHP’li Murat Bakan, “Torbalı Belediye Başkanımız İsmail Uygur, Millet İttifakı’nın adayıdır ve Torbalıların oylarıyla seçilmiştir. Halkımız iradesini göstermiştir ve başkan olarak İsmail Uygur’u tercih etmiştir. AKP’yi sakinliğe ve siyasi terbiyeye davet ediyorum. Yapılan açıklamalar İzmir’e de siyasete de yakışmıyor. Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve nefret içeren söylemlere gerek yok. Halk bu üsluptaki siyasete başta İstanbul, Ankara ve Torbalı olmak üzere gereken cevabı verdi. Torbalı’daki mağlubiyeti hazmetmelerini tavsiye ediyorum. Kendi başarısızlıklarını örtbas etme ve seçmenlerini konsolide etme çabalarını iftira, karalama ve nefret söylemi üzerinden yapmalarını kınıyorum” diye konuştu.

Sırtımızı halkımıza yaslarız

Bakan sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bizler evrensel değerlerden, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden ayrılmadık, laik Cumhuriyet’in bekçisi olduk. Biz cesareti tarihimizden alırız, sırtımızı halkımıza yaslarız. Dilimiz Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Aşık Veysellerin, Neşet Ertaşların dilidir. İsmail Uygur gibi vatansever bir belediye başkanına, başlatılan algı operasyonuyla yeni bir kumpas kurulmasına izin vermeyeceğiz. Yapılacak her türlü hukuksuzluğun karşısında Torbalı halkı ile birlikte olacağız.”