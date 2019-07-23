Murat Bakan: Parasının ödenen fabrikayı niye vermiyorsunuz?

Tarihi Elektrik Fabrikası'nı İzmir'e kazandırmak için harekete geçen Başkan Soyer, devir için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını beklediklerini söyledi. CHP'li Bakan da devrin niye gerçekleşmediğini sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özelleştirilmek istenen Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nı, 'kamudan kamuya para ödemek' suretiyle 35 milyon TL bedel karşılığı ihale usulüyle satın aldı.

Seçilir seçilmez Tarihi Elektrik Fabrikası'nı İzmir'e kazandırmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fabrikanın belediyeye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Muhalefete bedelli tahsis

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti için 'kamudan kamuya' para ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çeken CHP'li Bakan, "AKP'nin Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını, miraslarını 'özelleştirme' adı altında satıp peşkeş çekme girişimlerinden biri İzmir'den döndü. 1943'te kamulaştırılarak İzmir Belediyesi'ne devredilen ve bugün 'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' niteliğinde olan Tarihi Elektrik Fabrikası, tekrar 'özelleştirilmek' istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye girdi, 35 milyon TL'ye içi boşaltılan ve yıkılmaya terk edilen tarihi fabrikayı satın aldı. Oysa İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ağustos 2016 ve 20 Ocak 2017 tarihlerinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yazı yazarak Tarihi Elektrik Fabrikası'nın kente kazandırılması için tahsisini istemişti. Fakat hiçbir yanıt alamamıştı. Halbuki kamu arazilerinin çoğu özellikle AKP'li yerel yönetimlere bedelsiz tahsis ediliyor. İş muhalefete gelince, İzmir'e gelince, İzmir Büyükşehir Belediyemiz kamu hizmeti için 'kamudan kamuya' para ödemek zorunda bırakılıyor" diye konuştu.

Parası ödendi

CHP'li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ülkemizin kalkınma çabaları içinde önemli bir yere sahip, İzmir'in tarihi ve kent hafızasının yapı taşlarından biri niteliğinde olan Elektrik Fabrikası'nın, kente kazandırılması için yerel yönetimimiz hazır... Ancak 35 milyon TL bedel ödeyip satın alınan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen onay gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı'na soruyoruz; İzmir'e ve İzmirlilere kazandırılmayı bekleyen Tarihi Elektrik Fabrikası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi için Cumhurbaşkanı'ndan beklenen onay ne zaman gelecektir?"

Bedelsiz tahsis edilebilirdi

CHP'li Bakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu:

1 - 35 milyon TL bedelle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı İzmir Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın belediyeye verilmesi için gerekli işlemler neden yapılmamaktadır?

2 - İzmir'e ve İzmirlilere kazandırılmayı bekleyen Tarihi Elektrik Fabrikası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi için Cumhurbaşkanı'ndan beklenen onay ne zaman gelecektir?

3 - Kamu arazileri çoğu AKP'li belediyelere bedelsiz tahsis edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu hizmeti için neden 'kamudan kamuya' para ödemek zorunda bırakılmıştır? Tarihi Elektrik Fabrikası İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne neden bedelsiz tahsis edilmemektedir?