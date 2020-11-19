Nakliye ve konut fırsatçılığını araştıralım!

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Depremi’nin ardından depremzedelerin ev taşıma ve yeni konut bulma arayışı sonrasında ortaya çıkan nakliye ve kira fırsatçılığı için TBMM’ye araştırma önergesi verdi

İzmir’in Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem hayatı olumsuz etkilerken depremzedelerin yeni hayat kurma çabaları sürüyor. Depremde ağır hasarlı binalar bulunurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından birçok binaya ‘oturulamaz’ raporu verildi. Depremzedelerin ev taşıma ve yeni konut bulma arayışının ardından ortaya çıkan, nakliye ve kira fırsatçılığı için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Fiyatların sabitlenmesine rağmen birçok nakliye firmasının daha çok para talep ettiğini belirten CHP’li Polat, “İnsanlar ağır hasarlı evlerine sadece bir kez yarım saatliğine girebilmekte, kurtarabildikleri eşyalarını almaya çalışmaktadırlar. Ancak bazı nakliye firmaları bu zor durumu fırsata çevirmeye, depremzedelerin mağduriyetlerinden acımasızca faydalanmaya çalışmaktadır. Bakanlığın sabit fiyat söylemlerine rağmen buna uyulmadığı gözlemlenmektedir. Depremzede vatandaşlar zor şartlar altında hasarlı evlerden eşyalarını almaya çalışıyor. Depremzedelerin bu zor anından faydalanmaya çalışan nakliye firmaları fahiş fiyatlar talep etmektedir. Deprem öncesinde şehir içi taşımacılık fiyatı 1500 - 2 bin TL arasında değişmekte iken deprem sonrasında 3 bin TL ve üzerine fiyatlandırma yapılmaktadır. Yüksek katlara ulaşmak için kurulan ve kullanılan asansör ayrıca fiyatlandırılıyor. Nakliye firmaları bu fahiş fiyat artışına İzmir dışından gelen firmalarının sebep olduğunu iddia etmektedir. Şehir dışından gelen firmalar ise gelmeleriyle birlikte fiyatların düştüğü söyleminde bulunmaktadır. Ancak fiyat sabitleme kararına rağmen yurttaşlarımızdan fahiş miktarda ücret talep edildiği, deprem sebebiyle zaten mağdur olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin katlanarak arttığı hususunda şikayetler dile getirilmektedir. Bu tür fırsatçılık vakalarının yaşanması önlenmeli ve depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmeli fırsatçılık yapan firmalar cezalandırılmalıdır” dedi.

Kiralarda yüzde 40 artış

Bölgede birçok bina için ağır ve orta hasar değerlendirmesi yapılmasının ardından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimaline karşı binaların kullanımlarının yasaklandığını belirten Polat, “Depremzede vatandaşlarımız önce kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başlamışlardır. Süreçte oluşturulan çadır alanlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki konutlara ve yine Belediyenin tahsis ettiği daire ve odalara yerleşmeyen ancak hasarlı evlerine de giremeyen vatandaşlarımızın, sıcak havalardan soğuk havalara geçişin yaşandığı şu günlerde acilen yeni ev bulma ve taşınma gereksinimleri ortaya çıkmıştır. Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde ev fiyatları artış göstermiştir. Ancak depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetini fırsat olarak gören ve bu durumdan fayda sağlamak isteyen, fahiş miktarda kira talep eden ev sahiplerinin de varlığı vatandaşlarımızı ayrıca mağdur etmektedir. Deprem sonrasında İzmir’de kiralarda ortalama olarak yüzde 30 ile 40 bandında artış meydana gelmiştir. Bazı ilçelerde kiralara ortalama olarak 500 TL zam yapılmıştır. Kimi yerlerde deprem öncesinde 2 bin TL civarı olan 3+1 dairelerin kirası deprem sonrası 2750 TL’ye yükselmiştir. Yine depremden önce ortalama 1.000 TL civarında kirası olan, doğalgazı olmayan 1+1 evler için 2 – 3 bin TL civarında kira talep edilmektedir. Gerek ev sahiplerini mağdur etmemek gerekse güvenli ev bulma telaşı içine giren binlerce ailenin mağduriyetinin önüne geçmek ve fırsatçılık vakalarının yaşanmasını önlemek için konunun araştırılması gerekiyor” diye konuştu.