Narlıdere'de Ali Engin dönemi

Yerel seçimlerde yüzde 80 oy oranıyla rekor kıran ve Narlıdere'nin yeni belediye başkanı seçilen Ali Engin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Belediyede gerçekleşen devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Engin "Bu görevi 5 yıl boyunca onurla taşıyacağım" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mazbatasını almak için İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Başkan Ali Engin'i, eşi İlke Engin ve aile bireylerinin yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, İyi Parti İlçe Başkanı Derya Türkgülü, meclis üyeleri, parti örgütü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Narlıdereliler yalnız bırakmadı. Engin ve meclis üyeleri davul zurna eşliğinde mazbatalarını aldı.

Sevgi gösterileri ile karşılandı

İlçe Seçim Kurulu'ndaki mazbata töreninin ardından belediye binasında devir teslim gerçekleşti. Ali Engin'i Narlıdereli kadınlar ve Narlıdere Belediyesi işçileri 'Gönlümüzün Rekortmeni Ali Engin Evine Hoş geldin', 'Ali Engin ile tüm emekçiler el ele, güzel Narlıdere'ye' pankartları ile karşıladı. Eski Başkan Abdül Batur'dan mührü devralan Engin sonrasında Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Rekoru siz kırdınız

Engin, "Çok onurlu bir görevi, büyük bir sorumluluk duygusuyla devralıyoruz. 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacağız ve bize verilen bu göreve layık olmaya çalışacağız. Yüzde 80 oy ile beni başkan yaptınız. Ancak şunu söyleyebilirim ki rekoru ben kırmadım siz kırdınız. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Narlıderemizi en güzel noktalara hep birlikte taşıyacağız. Ayrım yapmadan her mahalleye, her haneye hizmet götüreceğiz. Bu görevi 5 yıl boyunca onurla taşıyacağım" diye konuştu.

Gözümüz arkada kalmayacak

Konak Belediye Başkanı seçilen Narlıdere'nin eski Başkanı Abdül Batur, "Hem Narlıdere'de hem de Konak'ta çok güzel neticeler aldık. Gözümüzü arkada bırakmayacak bir kardeşime görevi devretmenin onurunu yaşıyorum. Çok başarılı olacağına bütün kalbimle inanıyorum" dedi.