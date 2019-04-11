Narlıdere’de “yüz yüze iletişim” dönemi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye çalışanları ile “yüz yüze iletişim” süreci başlattı. Tüm birimlerdeki personeli ile tek tek görüşmeler yapan Başkan Engin “Tüm mesai arkadaşlarımın fikirlerine önem veriyorum. Sorunlarla ve eksiklerle de bire bir ilgileneceğim” dedi.

Narlıdere’de “yüz yüze iletişim” dönemi
11 Nisan 2019 Perşembe 10:54

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mazbatasını almasının ardından yarım günlük mesaisini çalışma arkadaşlarına ayırdı. Belediyenin farklı birimlerindeki personelleri ile birebir görüşmeler yapan Başkan Engin, belediye ve ilçe hakkında hem yeni fikirleri almaya hem de iç işleyişte karşılaşılan sorun ve eksiklerle birebir ilgilenmeye başladı.

Çalışanlar memnun

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeler personeli de memnun etti. Hem çalıştıkları kurum hem de yaşadıkları ilçe ile ilgili görüş ve önerilerini dile getiren çalışanlar “Bir belediye başkanının, mesai arkadaşlarını dinlemesi, görüşlerine önem vermesi çok değerli bir durum. Teşekkür ediyoruz” yorumunu yaptı.

Her düşünce önemli

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Benim için her yeni düşünce önemli ve kıymetli. Bir belediye çalışanın emek verdiği kurum ve kent için yorumları da ayrı bir öneme sahip. Mademki Narlıdere için birlikte ter dökeceğiz, o zaman her fikre sahip çıkacağız” dedi.

Etiketler; #narlıdere belediyesi #başkan #Ali Engin #yüz yüze iletişim
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