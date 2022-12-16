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Ofisinde dansöz oynatan AK Parti'li Başkan görevinden istifa etti!

Ofisinde dansöz oynatan AK Parti'li Başkan görevinden istifa etti!
16 Aralık 2022 Cuma 09:18

AK Parti'nin Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın ofisinde alkollü masa kurduğu ve dansöz oynattığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler sonrası Günaydın görevinden istifa ettiğini duyurdu

Sosyal medya AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın internete düşen görüntülerini konuşuyor. Kendi ofisinde alkol masası kuran ve çok sayıda dansözle sazlı sözlü eğlence düzenlediği iddia edilen AK Partili başkanın videosu kısa sürede viral oldu.

Türkiye'nin yaşadığı hayat pahalılığı içinde böylesine zengin bir masa kurup eğlendiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Günaydın'ın yer aldığı videoda, ilçe başkanının alkol şişeleriyle dolu masada oturup telefonuyla uğraştığı sırada yanına kadar yaklaşan iki dansözle konuştuğu anlar yer aldı.


GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Twitter üzerinden gelen tepkilerin ardından AK Partili Selman Günaydın, görevinden istifa etti. Açıklamayı Facebook hesabı üzerinden yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı; "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibarıyla ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum."

Etiketler; #ak parti #dansöz #torbalı #haber #izmir
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