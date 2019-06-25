Öğrencilerin geleceği rantçılara peşkeş çekilemez

CHP Milletvekili Mahir Polat, DEÜ Güzel Sanat Fakültesi'nin Tınaztepe'ye taşınmasını eleştirerek, "Öğrencilerin geleceğini bir avuç rantçıya peşkeş çektirmeyiz. Gerekirse fakülte Alsancak'taki rektörlük binasına taşınsın" dedi.

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınmasına yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Polat, "Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Narlıdere'de bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Tınaztepe'de bulunan ana kampüse taşınacak olmasını daha öncede yazılı soru önergesiyle Fuat Oktay' a sorduk. Süresi geçtikten sonra gelen cevapta güzel sanatlar binasının güçlendirilmesi ve modernize edilmesi sürecinde olduğu; fakültenin eğitimine devam edebilmesi için Tınaztepe Yerleşkesi'nde yeni yapılan binanın kullanılmasının planlandığı, hali hazırda 7 fakülte, 4 enstitü, 1 meslek okulunun yer aldığı bu kampüsün, İzmir'in bağlantı yollarıyla ulaşımı kolay ve Türkiye'nin de en geniş yerleşkelerinden biri olarak hizmet verdiği, yeni yapılan binanın ise iddia edildiği gibi çorak bir arazide değil, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetleri olan, birçok imkanın bulunduğu son derece modern ve yeşil bir alanda bulunduğu ifade edilmişti.

Hevesleri kırılıyor

Polat açıklamalarına şöyle devam etti: "Her gün fakülte öğrencilerinden onlarca telefon ve mail alıyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençler, ülkemizin dört bir yanından bin bir zorlukla okuma hevesiyle gelirken, üniversite eliyle bu hevesleri kırılıyor. Fakültenin yetersizlikleri konusunda öğrencilerle hemfikiriz. Taşınılması düşünülen bina kültür ve sanat olanaklarına oldukça uzak ve uygun değil. Taşınma sırasında yaşanan aksilikler neticesinde öğrencilerimiz nitelikli eğitim alma haklarından yoksun bırakılıyor. Öğrencilerimizin geleceğinin bir grup rantçıya peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Güzel sanatlara düşmanlık

Öğrencilerin sesine kulak verip bu yanlıştan bir an önce dönülmesini isteyen Polat, "Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları stüdyo ve ekipmanlarla eğitimlerine devam etmeli. Artık bu iş deprem meselesinden çıkmış siyasi bir hal almıştır. Güzel sanatlara olan düşmanlığınızdan vazgeçin. Eğer mesele gerçekten depremse Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Alsancak'taki eski rektörlük binasına taşınsın, rektörlükte Tınaztepe'deki kendi yerine geçsin" dedi.